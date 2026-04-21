Более пяти тысяч гектаров сельхозземель вернули с начала года в Атырауской области

С начала года уже возвращено 13 земельных участков общей площадью 5,1 тысячи гектаров. Из них 4,5 тысячи гектаров — пастбища, еще 0,6 тысячи гектаров — земли другого назначения.

Об этом рассказали представители управления сельского хозяйства и земельных отношений на брифинге в региональной службе центральных коммуникаций.

В целом планируется вернуть государству около 40 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземель. Работа ведется поэтапно. Параллельно идет распределение участков.

По словам руководителя отдела областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Назкен Утешовой, по конкурсу передано 32 участка общей площадью 11,9 тысячи гектаров, еще семь участков площадью 9,1 гектара реализованы через аукцион.

Специалисты отмечают, что такие меры помогут использовать землю более эффективно и поддержат развитие сельского хозяйства в регионе.

Ранее стало известно о планах Минсельхоза РК: ведомство планирует вовлечь в сельхозоборот более 5,1 млн га возвращенных земель.