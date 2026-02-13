Милан-2026: Надежда Морозова обошла олимпийскую чемпионку и вошла в Топ-10

На дистанции пять тысяч метров среди женщин, которая не считается коронной для Морозовой, казахстанская спортсменка показала весьма достойный результат. Надежда преодолела пять тысяч метров за 7 минут 4.81 секунды.

После первой сессии казахстанка была на пятой позиции, но когда выступили все участницы, то Морозова сместилась вниз турнирной таблицы. Тем не менее, ей удалось удержаться в числе десяти лучших, оставив позади себя в том числе Мартину Сабликову, трехкратную олимпийскую чемпионку.

Ранее Морозова на дистанции три тысячи метров показала шестой результат.

Отметим, что коронной для Надежды Морозовой является дистанция 1500 метров, на которой будут разыграны медали 20 февраля.

Ранее казахстанский спортсмен Павел Колмаков в лыжном фристайле в индивидуальном могуле занял 16 место.