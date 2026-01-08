Микки Рурк отказался от пожертвования в размере 100 000 долларов

73-летний Микки Рурк заявил в своем аккаунте в Instagram, что для него «унизительно» то, что его финансовое положение и условия жизни стали предметом обсуждения в интернете. «Я бы никогда не стал просить ни у незнакомцев, ни у фанатов, ни у кого-либо еще ни цента».

Эрик Голди, владелец дома, в котором жил Микки Рурк, в конце декабря подал жалобу на актера в Верховный суд округа Лос-Анджелес, утверждая, что актер задолжал 59100 долларов за арендную плату.

Согласно судебным документам, Микки Рурку дали три дня на то, чтобы выплатить остаток суммы или съехать.

Менеджер актера Кимберли Хайнс заявила, что Микки Рурк жил в доме в Беверли-Гроув почти десять лет и что новый владелец приобрел недвижимость в 2024 году.

Она сказала, что Микки Рурк платил за аренду, пока условия стали совсем невыносимыми. Ежемесячная арендная плата за дом с тремя спальнями в районе Беверли-Гроув в Лос-Анджелесе была повышена с 5200 до 7000 долларов.

Хайнс сообщила, что Микки Рурк связался с ней в субботу и попросил о помощи. На следующий день офис Хайнса создал страницу на GoFundMe, на которой было собрано более 100 000 долларов в виде пожертвований.

Однако Микки Рурк отказался от денег, собранных на GoFundMe. Актер переехал в отель в Западном Голливуде и в ближайшие пару дней он переедет в квартиру в корейском квартале Лос-Анджелеса.

Судебное заседание назначено на апрель.

— Я восхищаюсь Микки, потому что он действительно принципиальный человек и не принимает ничьей помощи, благотворительности или поддержки, но в то же время я чувствую, что люди любят его, а он сейчас в трудной ситуации, — сообщила Кимберли Хайнс.

