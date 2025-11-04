Михаил Мишустин и Си Цзиньпин проведут встречу в Пекине

Четвертого ноября у него запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Ранее они встречались 20 декабря 2023 года во время визита Мишустина в Китай.

Тогда российский премьер поблагодарил руководство КНР за конструктивное сотрудничество и поздравил китайский народ с большими достижениями в социально-экономическом развитии. Си Цзиньпин, в свою очередь, подчеркнул активный рост торговли между Россией и Китаем и отметил развитие сотрудничества между странами в целом.

Визит премьер-министра РФ в Китай начался накануне с поездки в Ханчжоу, провинция Чжэцзян, где прошла 30-я регулярная встреча глав правительств России и Китая. Участники отметили, что этот механизм сотрудничества доказал свою эффективность за три десятка лет существования.

После встречи в Ханчжоу Мишустин отправился в Пекин. Прибытие сопровождалось официальной церемонией: у трапа самолета Мишустина встретили посол России в КНР Игорь Моргулов, помощник министра иностранных дел КНР Цай Вэй и чрезвычайный и полномочный посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Как положено в подобных случаях, был выстроен почетный караул, а также подняты государственные флаги России и Китая.

Ранее сообщалось, что Китай продлил действие одностороннего безвизового режима для граждан более чем 40 государств до 31 декабря 2026 года. Безвизовый режим распространяется на владельцев обычных паспортов из ряда стран, включая Францию, Германию, Италию, Нидерланды, Испанию, Швейцарию, Ирландию и Венгрию.