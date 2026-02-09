Миграция года: почему степные антилопы пришли к Аралу

Охраняемая территория филиала охватывает территории Кызылординской, Туркестанской областей и области Улытау.

Основная задача сотрудников — охрана животных и птиц, обитающих в степной зоне, выявление фактов нарушения природоохранного законодательства и предупреждение браконьерства.

Инспекторы подтвердили, что с 24 декабря прошлого года через несколько станций железной дороги Бейнеу — Жезказган с территории Коскольского сельского округа Улытауского района области Улытау сайгаки массово переселялись и концентрировались на территории Аральского, Казалинского, Кармакшинского, Жалагашского и Сырдарьинского районов Кызылординской области.

— Среди сайгаков и антилоп, обитающих в Кызылординской области, очень мало тех, кто зимует здесь постоянно. Они, обитающие в Костанайской и Актюбинской областях и области Улытау зимой, когда выпадает глубокий снег и становится трудно найти корм, приходят сюда в поисках пастбищ. Это естественный природный процесс. Видео, распространенное в социальных сетях, где говорится о том, что сайгаки ослабли, не должно вызывать опасений. С ноября по декабрь у сайгаков проходит период брачного ритуала. В это время самцы чаще всего ослабевают и теряют часть своей силы. Наши сотрудники выезжали в Аральский район, проводили работу по загону животных и подбрасывали им корм. На сегодняшний день самцы восстановились и пришли в нормальное состояние, — объяснил Расул Маханов.

Фото: Охотзоопром

Сотрудники филиала также нашли на территории Аральского района под снегом 12 трупов самцов сайгаков. Для сравнения, в прошлом году было обезврежено 463 трупа животных.

— В настоящее время в стране существуют три популяции сайгаков, в которых обитает 3 978 000 особей. Оральская популяция насчитывает 2 300 000 особей, Бетпакдальская — 1 600 000, а Устюртская — 78 000. За последние десять лет численность сайгаков увеличилась на 40,4 процента. Это данные прошлогодней переписи, которая проводилась в апреле — мае, когда сайгаки рожают потомство. По нашим оценкам, в Сырдарьинском регионе насчитывается около 60 000-65 000 сайгаков. Более 30 000 из них сосредоточены на территории Аральского района. Сайгак — животное с очень изменчивой численностью: она может быстро увеличиваться и так же быстро уменьшаться. В 1992 году, когда стояла суровая зима с глубоким снегом, большое количество сайгаков погибло, и их численность, по некоторым данным, снизилась до 15 000. В течение более двадцати лет наблюдалась тенденция к росту популяции. Однако в 2013 году на севере страны снова произошел массовый падеж из-за болезни. После этого численность вновь начала увеличиваться. В прошлом сайгаки мигрировали через Кызылординскую область в Узбекистан, — добавил руководитель филиала.

В период с июля по декабрь прошлого года в Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской областях и области Улытау проводились работы по регулированию численности сайгаков. Специалисты связывают необходимость регулирования с ростом численности степной антилопы.

Фото: Охотзоопром

— С началом весны сайгаки топчут посевы. Представители крестьянских хозяйств жалуются: «Они раздавят посевы, уничтожат все, что мы посеяли». Инвентаризация проводилась на основании таких заявлений. Для отлова сайгаков были привлечены охотники под контролем сотрудников «Охотзоопрома». В прошлом году из естественной среды было изъято 196 210 сайгаков. Их мясо направлялось на мясокомбинаты, а рога были собраны в филиале «Охотзоопрома» в Алматы для хранения. Каждому рогу присвоен порядковый номер, они хранятся при специальной температуре. Правительство ведет работы по использованию рогов в фармацевтических целях, — пояснил Расул Маханов.

Сайгак относится к видам, находящимся под угрозой исчезновения. Однако после увеличения численности в 2023 году он был исключен из этого списка.

Фото: Охотзоопром

Тем не менее за незаконную охоту на сайгаков в стране предусмотрена уголовная ответственность. В прошлом году инспекторы филиала выявили 17 уголовных правонарушений, а в этом году были задержаны два браконьера.

О том, куда исчезают рога сайгаков после законного отлова в ЗКО, можете прочитать в материале Kazinform.