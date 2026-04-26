Миграционный ажиотаж в Испании привел к 130 тыс. заявок на легализацию за неделю

На фоне огромных очередей и споров о нагрузке на социальную систему власти называют инициативу шагом к интеграции. Более 130 000 мигрантов без документов подали заявки на участие в программе за первую неделю после ее запуска. Процедура, предложенная кабинетом Педро Санчеса, предназначена для тех, кто может подтвердить постоянное пребывание в стране до 2026 года и отвечает ряду требований, в том числе отсутствию судимости.

Прием заявок продлится до конца июня — подать их можно как онлайн, так и лично. Однако старт программы сопровождался административными сбоями. В разных городах фиксировались огромные очереди, проблемы с записью на прием и задержки с получением необходимых документов, что вызвало беспокойство среди заявителей.

Организации, работающие с мигрантами, предупреждают о необходимости выделения дополнительных ресурсов, чтобы не допустить перегрузки системы и не ограничить доступ к легализации. Они также призывают прояснить ряд требований и процедур — особенно для наиболее уязвимых категорий заявителей.

Некоторые региональные администрации выразили сомнения в том, как эта мера скажется на государственных службах на фоне и без того высокой нагрузки на здравоохранение и социальную сферу.

Правительство отстаивает инициативу как ключевой инструмент содействия интеграции и борьбы с теневой экономикой: легализация позволит тысячам работников платить налоги и получить доступ к трудовым правам. Программа потенциально затронет около 500 000 человек, находящихся в стране без документов.

