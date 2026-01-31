РУ
    21:24, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Миграционные нарушения в Алматы: 21 иностранца выдворили из страны

    В Алмалинском районе города Алматы с 27 по 29 января провели локальное оперативно-профилактическое мероприятие, передает корреспондент агентства Kazinform.

    д
    Фото: ДП Алматы

    В ходе трехдневной отработки полиция выявила 141 нарушение миграционного законодательства. 21 иностранный гражданин выдворен за пределы Республики Казахстан, еще 25 человек водворены в приемник-распределитель для установления личности и дальнейшего разбирательства.

    К ответственности привлечены иностранные граждане за нарушение правил пребывания на территории страны. Выявлены факты незаконной трудовой деятельности, а также нарушения со стороны принимающей стороны, не обеспечившей законность пребывания иностранных граждан. Кроме того, зафиксированы случаи проживания без регистрации и документов.

    Так, в ходе проверки установлена группа иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность без соответствующих разрешительных документов. После установления личности они привлечены к ответственности и выдворены за пределы Казахстана. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении к ответственности работодателя.

    Также в рамках отработки выявлены лица, уклоняющиеся от исполнения алиментных обязательств.

    Как отметил начальник управления миграционной службы департамента полиции города Алматы Еркин Амантаев, порайонные отработки проводятся на системной основе и поэтапно охватывают все районы города. По его словам, полицейские поэтапно выявляют нарушения миграционного законодательства и дают правовую оценку действиям как иностранных граждан, так и принимающей стороны.

    Напомним, Касым-Жомарт Токаев поручил провести полную цифровизацию в сфере регулирования миграции.

    Теги:
    Полиция Миграция Иностранцы Алматы
    Камшат Абдирайым
    Автор
