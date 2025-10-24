Мы должны ценить стабильность и согласие — Президент Казахстана

— Это национальная стратегическая цель, общая задача и священный долг всех граждан. Для того чтобы стать передовой страной нам предстоит преодолеть еще немало рубежей. Мы должны ценить стабильность и согласие. Особенно важно правильно разъяснять эти ценности подрастающему поколению, давать ему верные жизненные ориентиры. Будущее нашей страны — в руках молодежи. Поэтому нужно воспитывать наших молодых людей, прежде всего, как ответственных граждан — Адал азамат. Ответственный гражданин — это человек, который уважает свою страну и народ, соблюдает законы, стремится к знаниям, привержен национальным ценностям и вносит вклад в укрепление единства страны. Процветание Казахстана — в руках патриотичной, дисциплинированной, образованной, культурной, активной и интеллектуальной молодежи. Молодое поколение должно расти, осознавая, что человек, верящий в свои силы, прогрессивный, образованный, предприимчивый и трудолюбивый, никогда не будет от кого-либо зависеть. Если каждый гражданин будет предан своему делу, аккуратен и сосредоточен, то и все государство будет успешным. Мы должны стать конкурентоспособной нацией. Это, в первую очередь, вопрос качества нации. Наши граждане должны быть современными, прогрессивно мыслящими и творческими. В нынешнее крайне сложное, переменчивое и полное противоречий время быть передовой страной — нелегкая задача. Поэтому мы будем принимать смелые решения и решительно двигаться вперед, к светлому будущему. Абсолютно уверен, что только в этом случае наше время сохранится в сознании народа как историческая эпоха великого перелома, — сказал Президент.