Главы МИД Казахстана и России подписали план мероприятий по сотрудничеству на 2027-2028 годы

Казахстан и Россия утвердили план мероприятий по сотрудничеству между Министерствами иностранных дел на 2027-2028 годы. Об этом сообщил глава МИД РК Ермек Кошербаев по итогам переговоров с российской стороной, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, Казахстан и Россию связывают прочные традиции дружбы, добрососедства, а также тесные торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи. Ключевую роль в развитии двусторонних отношений играет доверительный диалог между лидерами двух стран.

— В этом контексте особо отмечен государственный визит Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Россию в ноябре прошлого года, который задал ориентиры для дальнейшей совместной работы. Предстоящий государственный визит Президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан мы рассматриваем как важнейший этап двустороннего взаимодействия в текущем году, — отметил Кошербаев.

Как подчеркнул министр, Россия остается одним из ведущих торговых партнеров Казахстана. По итогам прошлого года объем взаимной торговли превысил 27 млрд долларов. В настоящее время реализуется значительное число совместных проектов, что свидетельствует о высокой степени экономической взаимосвязанности.

— В ходе нынешних переговоров мы еще раз подробно рассмотрели перспективы сотрудничества по приоритетным направлениям, включая энергетику, транспорт, логистику, промышленность, цифровизацию, а также взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере, — отметил он.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

— Подтверждена была готовность к дальнейшей тесной координации действий в рамках ключевых международных и региональных организаций. По итогам встречи мы с Сергеем Лавровым подписали план мероприятий по сотрудничеству между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Российской Федерации на 2027–2028 годы. Убежден, что итоги сегодняшних переговоров будут способствовать дальнейшему укреплению казахстанско-российского стратегического партнерства и союзничества, — добавил Кошербаев.

Напомним, что в Астану с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.