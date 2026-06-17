Казахстанец оказался под стражей ICE в США: МИД выясняет обстоятельства

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) сообщила о задержании гражданина Казахстана в рамках целевой операции, проведенной 5 июня совместно с федеральными партнерами, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ведомства, задержанным является Еламан Балтагерей. В ICE заявили, что он был включен в число лиц, представляющих интерес для правоохранительных органов как «известный или предполагаемый террорист».

В сообщении также отмечается, что летом прошлого года иммиграционный суд постановил депортировать казахстанца, однако он не явился на судебное заседание.

В настоящее время Балтагерей находится под стражей ICE и останется там до завершения процедур, связанных с его выдворением из США.

Информация о задержании опубликована на официальной странице ICE в Instagram.

После появления информации, корреспондент агентства Kazinform обратился за комментарием в Министерство иностранных дел Казахстана. В ведомстве сообщили, что осведомлены о ситуации и выясняют все обстоятельства произошедшего.

— В настоящее время проводится проверка и выяснение всех обстоятельств. Дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления официальных данных, — сообщили в МИД РК.

Напомним, ранее в США без вести пропал 24-летний Асет Куралбай, он перестал выходить на связь с родными в начале июня. Позже в МИД РК сообщили об обнаружении в США тела предположительно гражданина Казахстана. Компетентные органы США установили личность.