МИД сообщил об обнаружении в США тела предположительно гражданина Казахстана

Министерство иностранных дел Казахстана получило от компетентных органов США информацию об обнаружении тела человека, предположительно являющегося гражданином Казахстана, передает Kazinform.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Ерлан Жетыбаев.

По его словам, в настоящее время американская сторона проводит необходимые процедуры по установлению личности и выяснению всех обстоятельств.

— Министерство иностранных дел Республики Казахстан получило информацию от компетентных органов США об обнаружении тела человека, предположительно являющегося гражданином Казахстана. В настоящее время американской стороной проводятся необходимые процедуры. Наши дипломаты поддерживают связь с компетентными органами США и родственниками гражданина. Им оказывается необходимая консульско-правовая помощь, — сообщил он.

Он добавил, что дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления официальных данных от американской стороны.

Ранее МИД Казахстана сообщал об исчезновении гражданина Казахстана Асета Куралбая в городе Чикаго. Генеральное консульство Казахстана в Нью-Йорке поддерживает связь с родственниками пропавшего, а ситуация находится на контроле внешнеполитического ведомства.