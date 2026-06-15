KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    МИД сообщил об обнаружении в США тела предположительно гражданина Казахстана

    Министерство иностранных дел Казахстана получило от компетентных органов США информацию об обнаружении тела человека, предположительно являющегося гражданином Казахстана, передает Kazinform.

    МИД сообщил об обнаружении в США тела предположительно гражданина Казахстана
    Фото: Ron Lach/Pexels

    Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Ерлан Жетыбаев.

    По его словам, в настоящее время американская сторона проводит необходимые процедуры по установлению личности и выяснению всех обстоятельств.

    — Министерство иностранных дел Республики Казахстан получило информацию от компетентных органов США об обнаружении тела человека, предположительно являющегося гражданином Казахстана. В настоящее время американской стороной проводятся необходимые процедуры. Наши дипломаты поддерживают связь с компетентными органами США и родственниками гражданина. Им оказывается необходимая консульско-правовая помощь, — сообщил он.

    Он добавил, что дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления официальных данных от американской стороны.

    Ранее МИД Казахстана сообщал об исчезновении гражданина Казахстана Асета Куралбая в городе Чикаго. Генеральное консульство Казахстана в Нью-Йорке поддерживает связь с родственниками пропавшего, а ситуация находится на контроле внешнеполитического ведомства.

    Пропавшие Студенты МИД РК Происшествия США
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор