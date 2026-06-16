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    МИД Казахстана подтвердил гибель пропавшего в США казахстанца

    В Министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили, что компетентные органы США установили личность обнаруженного человека. Им оказался гражданин Казахстана Асет Куралбай, передает корреспондент агентства Kazinform.

    МИД Казахстана подтвердил гибель пропавшего казахстанца в США
    Коллаж: Kazinform

    В Министерстве иностранных дел Казахстана выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего в связи с тяжелой утратой.

    В настоящее время казахстанские дипломаты поддерживают постоянный контакт с американскими компетентными органами и родственниками погибшего. По данным МИД, семье оказывается необходимая консульская помощь, в том числе по вопросам оформления документов и организации репатриации тела в Казахстан.

    Напомним, 24-летний Асет Куралбай числился пропавшим без вести, он перестал выходить на связь с родными в начале июня.

    Позже в МИД РК сообщили об обнаружении в США тела предположительно гражданина Казахстана.

     

    Соболезнования Казахстанцы Пропавшие МИД РК Розыск Происшествия США
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор