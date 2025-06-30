МИД России прокомментировал слухи о дронах с территории Казахстана

— Мы упоминали об этом, и приняли к сведению, что соответствующие службы, военные и другие службы, службы безопасности наших стран находятся в контакте по данному вопросу. Казахстанские друзья заверили, что они в своих контактах с украинской стороной принимают необходимые меры, чтобы подобной практике положить конец, — заявил Сергей Лавров на полях заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ.

Напомним, ранее появлялись сообщения о якобы пролете беспилотников через воздушное пространство Казахстана. В частности, в Мангистауской области был зафиксирован факт падения неопознанного объекта, предположительно БПЛА. Обстоятельства инцидента изучаются.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что были зафиксированы пролеты нескольких десятков беспилотников ВСУ над территорией Западно-Казахстанской области, предположительно с целью захода на территорию России.

В МИД Казахстана официально опровергли фейк. Официальный представитель ведомства Айбек Смадияров сообщил, что информация о том, что с территории Казахстана или над его территорией запускаются беспилотники в сторону России, не соответствует действительности.