МИД РК запросило у России информацию о задержании мужа и свекрови Айгуль Сайлыбаевой

Информацию о задержании разыскиваемых 23 декабря опубликовал брат погибшей Айгуль Сайлыбаевой Канат Сайлыбаев на своей странице в социальных сетях.

— Поступила информация, что Александра Донцова и его мать Наталью установили и доставили в полицию в Москве. Сейчас будут решаться вопросы о возможности их выдачи в Казахстан, учитывая дипломатические сложности и наличие нескольких гражданств все процедуры могут занять длительное время, — говорится в публикации.

Фото: instagram.com/_s_kanat__

В Министерстве иностранных дел Казахстана в ответ на запрос корреспондента агентства Kazinform сообщили следующее:

— Министерство иностранных дел Республики Казахстан не располагает официальной информацией от компетентных органов Российской Федерации о задержании Натальи и Александра Донцовых. В связи с публикациями в СМИ российской стороне направлен соответствующий запрос, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В МИД также пояснили, что вопросы экстрадиции относятся к компетенции правоохранительных органов и рассматриваются в установленном правовом порядке.

Напомним, 9 декабря Александра и Наталью Донцовых объявили в розыск в Казахстане по делу об истязаниях Айгуль Сайлыбаевой.

Одновременно в Германии продолжают расследование уголовного дела по факту убийства Айгуль Сайлыбаевой. Немецкие правоохранители объявили в розыск свекровь погибшей в 2024 году.

Напомним, Айгуль Сайлыбаева, бывшая судья Сарыаркинского района Астаны и выпускница программы «Болашак», в начале июня 2024 года пропала в городе Бенсхайм (Германия). 4 июня 2024 года она отвела дочь в детсад, а затем связь с ней пропала. Около 14:30 дочь забрала бабушка (Наталья Донцова), которая также исчезла. Тело Айгуль было обнаружено спустя несколько недель с признаками насильственной смерти — ножевые ранения на руках, шее и лице. Труп лежал в пластиковом мешке на окраине Бенсхайма.

Одновременно стало известно, что с Айгуль Сайлыбаевой пропала ее 49-летняя свекровь Наталья Донцова. 4 июня она забрала внучку из детсада и привела домой. С тех пор Наталью Донцову никто не видел.