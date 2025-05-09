21:08, 08 Май 2025 | GMT +5
МИД РК сделал заявление в связи с обострением ситуации между Индией и Пакистаном
Министерство иностранных дел Республики Казахстан выразило глубокую обеспокоенность в связи с нарастающим обострением ситуации между Республикой Индия и Исламской Республикой Пакистан, передает агентство Kazinform.
— Призываем все вовлеченные стороны проявить максимальную сдержанность во избежание дальнейшей эскалации ситуации. Казахстан неизменно выступает за урегулирование международных и региональных конфликтов исключительно политико-дипломатическим путем в соответствии с нормами международного права и принципами Устава ООН, — говорится в сообщении МИД.
Обзор ситуации между Дели и Исламабадом — в материале корреспондента агентства Kazinform.
Ранее авиакомпания Air Astana сообщила об изменениях в расписании рейсов в/из Индии.