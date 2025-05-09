МИД РК сделал заявление в связи с обострением ситуации между Индией и Пакистаном

— Призываем все вовлеченные стороны проявить максимальную сдержанность во избежание дальнейшей эскалации ситуации. Казахстан неизменно выступает за урегулирование международных и региональных конфликтов исключительно политико-дипломатическим путем в соответствии с нормами международного права и принципами Устава ООН, — говорится в сообщении МИД.