+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 12 °С
USD 429.01 EUR 506.4
RUB 5.62 CNY 64.95
Скачать
Новости
Вся лента >>>

МИД РК сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе

11 Ноября 2020 14:52
Поделиться:
МИД РК сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало заявление по ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Новости по теме
Состоялся телефонный разговор глав МИД Казахстана и России
Никол Пашинян сообщил, что спикер парламента Армении пострадал от участников беспорядков В Армении люди протестуют перед зданием Правительства Подписано заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе

«Высоко оцениваем заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Достигнутые договоренности соответствуют резолюциям Совета Безопасности ООН и могут служить основой для урегулирования проблемы Нагорного Карабаха.

Особо отмечаем конструктивную роль Российской Федерации в достижении данного соглашения и ее миротворческие усилия, направленные на практическую имплементацию договоренностей.

Выражаем надежду на то, что в этот сложный период азербайджанский и армянский народы будут стремиться к созданию прочного фундамента для установления долговечного мира и согласия, обеспечения безопасности в регионе», - заключили в ведомстве.

Напомним, Президентом Азербайджанской Республики Алиевым, Премьер-министром Республики Армения Пашиняном и Президентом Российской Федерации Путиным подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.


Подписывайтесь на наш канал:

#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Азербайджан   #Армения  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив