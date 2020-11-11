МИД РК сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало заявление по ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
«Высоко оцениваем заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.
Достигнутые договоренности соответствуют резолюциям Совета Безопасности ООН и могут служить основой для урегулирования проблемы Нагорного Карабаха.
Особо отмечаем конструктивную роль Российской Федерации в достижении данного соглашения и ее миротворческие усилия, направленные на практическую имплементацию договоренностей.
Выражаем надежду на то, что в этот сложный период азербайджанский и армянский народы будут стремиться к созданию прочного фундамента для установления долговечного мира и согласия, обеспечения безопасности в регионе», - заключили в ведомстве.
Напомним, Президентом Азербайджанской Республики Алиевым, Премьер-министром Республики Армения Пашиняном и Президентом Российской Федерации Путиным подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.
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