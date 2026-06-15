МИД РК прокомментировал частые отказы казахстанцам в визах США

В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали высокий процент отказов гражданам Казахстана в получении виз США, передает корреспондент агентства Kazinform.

Официальный представитель МИД Ерлан Жетыбаев разъяснил информацию первого заместителя министра иностранных дел Ержана Ашикбаева о том, что около 45–46% казахстанцев получают отказ при подаче заявлений на визу США.

По словам Жетыбаева, иностранное государство принимает решение о выдаче визы, если заявитель предоставил полный пакет документов и с его стороны не было нарушений.

— Если что-то не так с документами, обычно гражданину задаются уточняющие вопросы, требуют дополнительные документы. При их предоставлении, насколько мне известно, визы в большинстве случаев получают одобрение, — сообщил он на брифинге в МИД РК.

Жетыбаев пояснил, что в ряде случаев причиной отказа могут стать ошибки при оформлении документов.

— Это в основном технические вопросы, связанные с соответствием документов. В каких-то странах перечень большой, в каких-то чуть меньше. И даже при небольшом перечне документов их могут предоставлять с ошибками — при заполнении анкеты, оформлении страховки, предоставлении билетов. Разные ситуации возникают. Каждый случай рассматривается индивидуально, — пояснил представитель ведомства.

Также он прокомментировал информацию о том, что граждане России якобы чаще получают одобрение на визы США при обращении через американские консульские учреждения в Казахстане.

— Относительно второй части вопроса — про россиян — такой информации нет. Со стороны посольства США подобных заявлений, публикаций или статистики также не предоставлялось, — сообщил Жетыбаев.

Ранее в МИД Казахстана объяснили длительные сроки рассмотрения визовых заявлений в страны Европейского союза и рассказали о ходе переговоров по упрощению визового режима с ЕС.