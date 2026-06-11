Почти половина казахстанцев получает отказ в визе США — МИД РК

Около 45–46% граждан Казахстана получают отказ при подаче заявлений на визы в США. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел РК Ержан Ашикбаев на брифинге в Сенате, передает корреспондент агентства Kazinform.

Отвечая на вопрос журналистов о количестве казахстанцев, сталкивающихся с визовыми отказами за рубежом, Ержан Ашикбаев отметил, что предоставить точную мировую статистику затруднительно.

— По визовым отказам — это суверенное право наших партнеров, зачастую оно регулируется вопросами доступа к частной информации и не разглашается, в том числе нам. Поэтому о точном количестве таких отказов часть стран публикует подобную статистику, процент отказов. В частности в США у нас порядка 45–46 процентов заявителей получают отказ в визах, — сказал он.

По словам первого заместителя главы МИД, текущая ситуация в мире остается достаточно динамичной, а многие государства периодически вводят дополнительные требования для иностранных граждан.

— Поэтому дать вам точную статистику и точное количество граждан, испытывающих какие-либо затруднения, я затрудняюсь, — отметил Ержан Ашикбаев.

Он также подчеркнул необходимость соблюдения казахстанцами законодательства стран пребывания.

— В равной степени наши граждане, когда выезжают за рубеж, обязаны выполнять законы страны пребывания, — заявил первый заместитель министра.

В ходе брифинга журналисты также поинтересовались перспективами упрощения визового режима с Японией. По словам Ержана Ашикбаева, соответствующая работа ведется на постоянной основе, однако конкретные сроки достижения договоренностей пока не называются.

— Это все достаточно нюансированный и долгий процесс. Безусловно, с нашими японскими партнерами мы, как и со многими другими, будем продолжать эту работу и известим вас о таких новостях, когда они будут готовы к объявлению, — сказал он.

При этом в МИД отметили, что вопросы визового режима зависят не только от усилий Казахстана, но и от решений государств-партнеров.

Ранее сообщалось, что между Казахстаном и США обсудили расширенное стратегическое партнерство в Астане.