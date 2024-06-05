МИД РК приветствует инициативу Белого дома по прекращению огня между Израилем и ХАМАС
Министерство иностранных дел Республики Казахстан прокомментировало инициативу США по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, передает агентство Kazinform.
- Казахстан решительно поддерживает усилия мирового сообщества, направленные на стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке.
Приветствуем мирную инициативу Белого дома, основные положения которой предусматривают прекращение огня между Израилем и ХАМАС, освобождение заложников, обеспечение гуманитарной помощи, а также последующее восстановление сектора Газа при поддержке международного сообщества.
Выражаем надежду, что предложенные меры, в случае их реализации, позволят прекратить кровопролитие и жертвы среди мирного населения, а также создать предпосылки для достижения мира в регионе.
Подтверждаем неизменную позицию Казахстана, что единственным решением многолетнего конфликта является создание Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме на основе формулы «два государства для двух народов», - говорится в комментарии МИД РК.
Как сообщалось ранее, Соединенные Штаты вынесли на обсуждение Совета Безопасности ООН проект резолюции о перемирии в секторе Газе за счет полного прекращения огня с обеих сторон и заключении договоренности о возврате заложников.