МИД РК приветствует инициативу Белого дома по прекращению огня между Израилем и ХАМАС

Министерство иностранных дел Республики Казахстан прокомментировало инициативу США по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, передает агентство Kazinform.

- Казахстан решительно поддерживает усилия мирового сообщества, направленные на стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке.

Приветствуем мирную инициативу Белого дома, основные положения которой предусматривают прекращение огня между Израилем и ХАМАС, освобождение заложников, обеспечение гуманитарной помощи, а также последующее восстановление сектора Газа при поддержке международного сообщества.

Выражаем надежду, что предложенные меры, в случае их реализации, позволят прекратить кровопролитие и жертвы среди мирного населения, а также создать предпосылки для достижения мира в регионе.

Подтверждаем неизменную позицию Казахстана, что единственным решением многолетнего конфликта является создание Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме на основе формулы «два государства для двух народов», - говорится в комментарии МИД РК.