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    23:20, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    МИД РК приветствует инициативу Белого дома по прекращению огня между Израилем и ХАМАС

    МИД РК
    Фото: пресс-служба МИД РК

    Министерство иностранных дел Республики Казахстан прокомментировало инициативу США по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, передает агентство Kazinform.

    - Казахстан решительно поддерживает усилия мирового сообщества, направленные на стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке.

    Приветствуем мирную инициативу Белого дома, основные положения которой предусматривают прекращение огня между Израилем и ХАМАС, освобождение заложников, обеспечение гуманитарной помощи, а также последующее восстановление сектора Газа при поддержке международного сообщества.

    Выражаем надежду, что предложенные меры, в случае их реализации, позволят прекратить кровопролитие и жертвы среди мирного населения, а также создать предпосылки для достижения мира в регионе.

    Подтверждаем неизменную позицию Казахстана, что единственным решением многолетнего конфликта является создание Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме на основе формулы «два государства для двух народов», - говорится в комментарии МИД РК.

    Как сообщалось ранее, Соединенные Штаты вынесли на обсуждение Совета Безопасности ООН проект резолюции о перемирии в секторе Газе за счет полного прекращения огня с обеих сторон и заключении договоренности о возврате заложников.

     

    Теги:
    сектор Газа Палестина Палестино-израильский конфликт Ближний Восток МИД РК Международные отношения Израиль США
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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