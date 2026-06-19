МИД предупредил казахстанцев о запуске новой системы во Вьетнаме

Министерство иностранных дел Казахстана сообщило, что Вьетнам в тестовом режиме ввел систему предварительного уведомления о прибытии иностранных граждан (Pre-arrival Information, PAI), передает Kazinform.

— По информации вьетнамской стороны, новая система позволяет иностранным гражданам до поездки в онлайн-режиме направлять сведения о своем прибытии во Вьетнам. На основе предоставленных данных иммиграционные органы заранее проводят необходимые проверки, что способствует сокращению времени прохождения пограничного контроля и снижению очередей в международных аэропортах. В настоящее время система функционирует в пилотном режиме в международном аэропорту Таншоннят. В дальнейшем планируется ее поэтапное внедрение в международных аэропортах Нойбай, Дананг, Камрань и Фукуок, а также на других пунктах пропуска через государственную границу, — сообщает МИД.

В ведомстве отметили, что при этом система PAI не является обязательным требованием для въезда во Вьетнам и не выполняет функции оформления либо рассмотрения визовых заявлений.

— Система PAI предназначена исключительно для предварительного предоставления информации о поездке. Кроме того, власти Вьетнама рекомендуют иностранным гражданам пользоваться только официальным порталом prearrival.immigration.gov.vn и соблюдать осторожность в отношении мошеннических интернет-ресурсов, — добавили в МИД.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме в аэропортах Ханоя и Дананга начала действовать обязательная система предварительной электронной регистрации (PAI) для иностранных граждан.