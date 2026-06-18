Новые правила въезда во Вьетнам: что изменилось для туристов

Во Вьетнаме в аэропортах Ханоя и Дананга начала действовать обязательная система предварительной электронной регистрации (PAI) для иностранных граждан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Visanews .

Система впервые был запущена 15 апреля 2026 года для пассажиров, прибывающих в международный аэропорт Таншоннят в Хошимине.

В начале июня сервис был расширен на рейсы, прибывающие на остров Фукуок. Теперь PAI охватывает еще два пункта въезда — аэропорты Ханоя и Дананга.

С помощью предварительной декларации путешественники должны в режиме онлайн указать личные данные, информацию о поездке и детали пребывания не ранее чем за 72 часа до запланированного прибытия.

После заполнения формы на портале prearrival.immigration.gov.vn генерируется QR-код, который путешественники могут сохранить на смартфоне или распечатать и предъявить по требованию.

По данным вьетнамских властей, цель нововведения заключается в сокращении времени, необходимого для прохождения въездных формальностей по прибытии, особенно в периоды пиковой нагрузки.

Стоит отметить, что заявление, подаваемое до прибытия, не заменяет стандартные требования въезда во Вьетнам.

Вьетнамские власти также подчеркивают, что электронная карта прибытия используется исключительно для предварительного предоставления информации о поездке и не является сервисом по оформлению или обработке визовых заявлений.

Напомним, в 2025 году Вьетнам побил рекорд по числу иностранных туристов.



