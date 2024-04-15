МИД Кыргызстана выразило тревогу в связи с эскалацией конфликта между Ираном и Израилем

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики выражает большую тревогу в связи с эскалацией конфликта между Ираном и Израилем, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщает внешнеполитическое ведомство Кыргызстана, кыргызская сторона призывает стороны воздержаться от дальнейших военных действий, которые могут привести к дестабилизации ситуации на всем Ближнем Востоке.

— Кыргызская Республика вновь призывает стороны к мирному урегулированию конфликта в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, прежде всего, Устава Организации Объединенных Наций, — говорится в сообщении.

Напомним, в субботу вечером Иран запустил большую волну ударных беспилотников и ракет со своей территории в направлении Израиля, что стало первой в истории прямой атакой Исламской Республики на еврейское государство.