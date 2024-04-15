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    23:05, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    МИД Кыргызстана выразило тревогу в связи с эскалацией конфликта между Ираном и Израилем

    МИД КР
    Фото: knews.kg

    Министерство иностранных дел Кыргызской Республики выражает большую тревогу в связи с эскалацией конфликта между Ираном и Израилем, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщает внешнеполитическое ведомство Кыргызстана, кыргызская сторона призывает стороны воздержаться от дальнейших военных действий, которые могут привести к дестабилизации ситуации на всем Ближнем Востоке.

    — Кыргызская Республика вновь призывает стороны к мирному урегулированию конфликта в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, прежде всего, Устава Организации Объединенных Наций, — говорится в сообщении.

    Напомним, в субботу вечером Иран запустил большую волну ударных беспилотников и ракет со своей территории в направлении Израиля, что стало первой в истории прямой атакой Исламской Республики на еврейское государство.

    Теги:
    Кыргызстан Иран Ракетные удары Мировые новости Центральная Азия Израиль Конфликт
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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