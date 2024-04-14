МИД Казахстана отреагировало на ситуацию на Ближнем Востоке

Министерство иностранных дел Казахстана сделало заявление по ситуации на Ближнем Востоке, передает агентство Kazinform.

— Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает глубокую озабоченность в связи с резкой эскалацией напряженности между Ираном и Израилем, и призывает стороны к сдержанности и принятию безотлагательных мер для разрешения всех разногласий исключительно политико- дипломатическим путем. Казахстан вновь подчеркивает свою решительную поддержку усилиям мирового сообщества, направленным на стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе, — говорится в сообщении.

Напомним, в субботу вечером Иран запустил большую волну ударных беспилотников и ракет со своей территории в направлении Израиля, что стало первой в истории прямой атакой Исламской Республики на еврейское государство.

Позже в Комитете гражданской авиации сообщили о возможных изменениях в расписании авиарейсов с территории РК в связи с атакой Ирана по территории Израиля.