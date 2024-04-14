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    15:47, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    МИД Казахстана отреагировало на ситуацию на Ближнем Востоке

    мид
    Фото: Виктор Федюнин/ МИА «Казинформ»

    Министерство иностранных дел Казахстана сделало заявление по ситуации на Ближнем Востоке, передает агентство Kazinform.

    — Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает глубокую озабоченность в связи с резкой эскалацией напряженности между Ираном и Израилем, и призывает стороны к сдержанности и принятию безотлагательных мер для разрешения всех разногласий исключительно политико- дипломатическим путем. Казахстан вновь подчеркивает свою решительную поддержку усилиям мирового сообщества, направленным на стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе, — говорится в сообщении.

    Напомним, в субботу вечером Иран запустил большую волну ударных беспилотников и ракет со своей территории в направлении Израиля, что стало первой в истории прямой атакой Исламской Республики на еврейское государство. 

    Позже в Комитете гражданской авиации сообщили о возможных изменениях в расписании авиарейсов с территории РК в связи с атакой Ирана по территории Израиля.

    Теги:
    Ближний Восток Иран МИД РК Израиль Конфликт
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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