МИД Ирана запустил виртуальное посольство Палестины

Тегеран запустил экспериментальное виртуальное палестинское посольство в веб-системе министерства иностранных дел Ирана. Об этом заявил в понедельник официальный представитель ведомства Нассер Канаани. Виртуальное диппредставительство создано для поддержки Палестины в условиях военной операции Израиля в секторе Газа, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

- Это виртуальное посольство было создано в системе министерства иностранных дел на экспериментальном уровне, чтобы мы могли лучше и больше изучать технические проблемы и другие аспекты, связанные с ним, - приводит слова Н. Канаани агентство IRNA.

Пилотная версия проекта уже запущена на веб-сайте МИД Ирана для поиска технических проблем. Власти Ирана призвали посольство Палестины в Тегеране и группы сопротивления дать консультативное заключение по поводу открытия виртуального посольства.

- К счастью, мы наблюдаем рост числа новых стран, заявляющих о политической поддержке действий правительства ЮАР [по возбуждению дела о геноциде против Израиля в Международном суде ООН], — подчеркнул Н. Канаани.

Н. Канаани добавил, что дипломатический аппарат предпринял действия в юридической, консульской и исполнительной сферах для реализации принятого парламентом закона о создании виртуального палестинского посольства.

Иран выступает за признание Палестины в рамках Организации Объединенных Наций.

На днях посол и постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил о поддержке Тегераном полноправного членства Палестины во всемирной организации.

Иранский дипломат подчеркнул, что голосование Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции о праве Палестины быть полноправным членом организации - это первый шаг и поворотный момент в борьбе с исторической несправедливостью и за страдания, причиненные палестинцам