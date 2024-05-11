ГА ООН поддержала заявку Палестины на полноправное членство

Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН) подавляющим большинством голосов поддержала стремление Палестины стать полноправным членом ООН, признав ее право на вступление и рекомендовав Совету Безопасности «пересмотреть этот вопрос в положительную сторону», передает корреспондент агентства Kazinform.

Генеральная Ассамблея приняла резолюцию в пятницу 143 голосами «за» и девятью «против», включая США и Израиль, при 25 странах воздержавшихся. Резолюция не дает палестинцам полноправного членства в ООН, а лишь признает, что они имеют право присоединиться к ней.

Казахстан – в числе проголосовавших «за» членство Палестины в организации.

Голосование в Генеральной Ассамблее ООН, состоящей из 193 членов, стало глобальным опросом поддержки предложения Палестины стать полноправным членом ООН.

Хотя сама ГА ООН не может предоставить Палестине полноправного членства в ООН, представленный в пятницу проект резолюции предоставит палестинцам некоторые дополнительные права и привилегии с сентября 2024 года. Например, Палестина теперь получит место среди членов ООН в зале заседаний – но ей не будет предоставлено право голоса в данном органе.

Фото: голосование по резолюции / источник – скриншот видео

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что принятие резолюции показало, что мир выступает за права и свободу палестинского народа и выступает против израильской оккупации.

М.Аббас заявил, что поддержка Генеральной Ассамблеей предложения Палестины стать полноправным членом ООН активизирует усилия палестинцев по проведению еще одного голосования по этому вопросу в Совете Безопасности ООН.

- Палестина продолжит свои усилия по получению полноправного членства в ООН, — добавил Аббас.

Заявка на то, чтобы стать полноправным членом ООН, сначала должна быть одобрена Советом Безопасности, состоящим из 15 членов, а затем Генеральной Ассамблеей. В прошлом месяце США наложили вето на резолюцию СБ ООН о признании за Палестиной полноправного членства.

Миссия Палестины в ООН поблагодарила всех, кто проголосовал за резолюцию.

- Спасибо народам мира, нациям и большинству государств, которые проголосовали за палестинское самоопределение, за палестинское существование и будущее. Спасибо за то, что вы отстаиваете человечество, Устав ООН, свободу и справедливость. Вперед, до 194-го участника, - сообщается в заявлении миссии.

Thank you to the peoples of the world, nations, & majority of States who voted for Palestinian self-determination, for Palestinian existence & future. Thank you for standing for humanity, for the UN Charter, & for freedom & justice. Onwards, until 194th Member 🇵🇸🇺🇳 pic.twitter.com/H15egK4zwj — State of Palestine (@Palestine_UN) May 10, 2024

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан в знак протеста против голосования Генеральной Ассамблеи измельчил копию устава ООН с помощью небольшой машины, которую он принес с собой на трибуну пленума Генеральной Ассамблеи.