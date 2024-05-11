ГА ООН поддержала заявку Палестины на полноправное членство
Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН) подавляющим большинством голосов поддержала стремление Палестины стать полноправным членом ООН, признав ее право на вступление и рекомендовав Совету Безопасности «пересмотреть этот вопрос в положительную сторону», передает корреспондент агентства Kazinform.
Генеральная Ассамблея приняла резолюцию в пятницу 143 голосами «за» и девятью «против», включая США и Израиль, при 25 странах воздержавшихся. Резолюция не дает палестинцам полноправного членства в ООН, а лишь признает, что они имеют право присоединиться к ней.
Казахстан – в числе проголосовавших «за» членство Палестины в организации.
Голосование в Генеральной Ассамблее ООН, состоящей из 193 членов, стало глобальным опросом поддержки предложения Палестины стать полноправным членом ООН.
Хотя сама ГА ООН не может предоставить Палестине полноправного членства в ООН, представленный в пятницу проект резолюции предоставит палестинцам некоторые дополнительные права и привилегии с сентября 2024 года. Например, Палестина теперь получит место среди членов ООН в зале заседаний – но ей не будет предоставлено право голоса в данном органе.
Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что принятие резолюции показало, что мир выступает за права и свободу палестинского народа и выступает против израильской оккупации.
М.Аббас заявил, что поддержка Генеральной Ассамблеей предложения Палестины стать полноправным членом ООН активизирует усилия палестинцев по проведению еще одного голосования по этому вопросу в Совете Безопасности ООН.
- Палестина продолжит свои усилия по получению полноправного членства в ООН, — добавил Аббас.
Заявка на то, чтобы стать полноправным членом ООН, сначала должна быть одобрена Советом Безопасности, состоящим из 15 членов, а затем Генеральной Ассамблеей. В прошлом месяце США наложили вето на резолюцию СБ ООН о признании за Палестиной полноправного членства.
Миссия Палестины в ООН поблагодарила всех, кто проголосовал за резолюцию.
- Спасибо народам мира, нациям и большинству государств, которые проголосовали за палестинское самоопределение, за палестинское существование и будущее. Спасибо за то, что вы отстаиваете человечество, Устав ООН, свободу и справедливость. Вперед, до 194-го участника, - сообщается в заявлении миссии.
Thank you to the peoples of the world, nations, & majority of States who voted for Palestinian self-determination, for Palestinian existence & future. Thank you for standing for humanity, for the UN Charter, & for freedom & justice. Onwards, until 194th Member 🇵🇸🇺🇳 pic.twitter.com/H15egK4zwj— State of Palestine (@Palestine_UN) May 10, 2024
Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан в знак протеста против голосования Генеральной Ассамблеи измельчил копию устава ООН с помощью небольшой машины, которую он принес с собой на трибуну пленума Генеральной Ассамблеи.
Watch: Israeli ambassador to the UN @giladerdan1 used a paper shredder to shred the UN charter on the podium of the UN general assembly ahead of a vote that will give new privileges to the Palestinians at the UN pic.twitter.com/mWQ85c8uwK— Barak Ravid (@BarakRavid) May 10, 2024