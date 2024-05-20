МИД Азербайджана сделало заявление по поводу авиакатастрофы в Иране

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выразило соболезнование Исламской Республике Иран в связи с гибелью в авиакатастрофе президента страны Ибрагима Раиси и сопровождавших его лиц, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

— Нас глубоко опечалила ужасная новость о гибели в авиакатастрофе президента Исламской Республики Иран Ибрагима Раиси, министра иностранных дел Хусейна Амира Абдуллахиана, генерал-губернатора провинции Восточный Азербайджан Малека Рахмати, имама Тебриза Мухаммеда Али Хашема и других сопровождавших их лиц. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям и близким всех погибших в результате трагической аварии, — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что Азербайджан в этот горький день солидарен с братской и дружественной Исламской Республикой Иран.

20 мая иранское агентство IRNA сообщило, что Президент Ирана Ибрахим Раиси и вся сопровождавшая его делегация погибли в результате крушения вертолета. Согласно информации, на борту вертолета также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и пятничный имам Тебриза Мохаммад Али Але Хашем.