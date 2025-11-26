МИД Армении: вопрос выхода из ОДКБ не обсуждается

— Если будут такие развития — вы узнаете. О формате наших отношений с ОДКБ уже было заявлено. Ереван не участвует в принятии решений и документов организации, но и не препятствует, — сказал Сафарян.

По его словам, на данном этапе Армения придерживается выбранной внешнеполитической линии.

— Армения проводит внешнюю политику, исходя из национальных интересов и текущей ситуации, основываясь на принципах диверсификации и балансирования, — подчеркнул заместитель министра.

Ранее стало известно, что Армения не принимает участия в саммите лидеров стран ОДКБ, который проходит 26–27 ноября в Бишкеке.

Также ранее мы писали, что Ереван отверг планы по выводу российской военной базы со своей территории.