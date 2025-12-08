РУ
    22:12, 07 Декабрь 2025 | GMT +5

    «Мы будем хранить память» — Канцлер Германии о истории Холокоста

    Канцлер Германии посетил мемориал истории Холокоста в Иерусалиме и заявил о «вечной ответственности» Германии за безопасность Израиля, передает агентство Kazinform.

    Фото: Bild

    Как сообщает Bild, Фридрих Мерц во время визита в Израиль посетил мемориал Яд Вашем. Недавно в музее сообщили об установлении личности пятимиллионной жертвы Холокоста, в связи с чем Мерц подчеркнул, что восстановление имен погибших остается ключевой задачей.

    «Здесь, в Яд Вашем, можно ощутить непреходящую историческую ответственность Германии. Я склоняю голову перед шестью миллионами мужчин, женщин и детей со всей Европы, убитых немцами за то, что они были евреями. Мы будем хранить память о страшном преступлении Шоа, которое немцы совершили против еврейского народа», — написал Мерц в гостевой книге.

    Rанцлер добавил, что Германия должна отстаивать существование и безопасность Израиля.

    «Это неизменный основополагающий элемент наших отношений, навсегда», — заявил Мерц.

    Также Мерц должен встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а затем — с бывшими заложниками ХАМАС и родственниками погибших из-за нападения террористов.

    Теги:
    Мировые новости Израиль Германия
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
