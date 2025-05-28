Мы рады быть друзьями с вами - Президент Руанды об отношениях с Казахстаном

- Для меня большая честь вернуться в Астану, в Казахстан… Мы действительно рады быть друзьями с вами, с вашей страной. Вы продолжаете свой рост и свое развитие, вы растете на всемирной арене, вы показываете свое руководство, господин Президент. И я также хотел бы поблагодарить вас за вашу приверженность, приверженность людей Казахстана, - отметил Поль Кагаме на встрече с Касым-Жомартом Токаевым в Акорде.

Он подчеркнул, что Руанда, как и Казахстан, стремится к устойчивому развитию. И страна намерена развивать партнерство как на двустороннем, так и на многостороннем уровне.

- Это включает в себя миротворческие силы, мы, как Руанда, продолжаем свой вклад в миротворческие силы под эгидой ООН. Также очень важны торговля и инвестиции, образование, инновации. Мы предоставляем определенные возможности для двусторонних и взаимовыгодных сотрудничеств… Инициатива “Таза Қазақстан” отображает наши общие ценности касательно приверженности и участия в защите окружающей среды. Я думаю, что это будет продвигаться и продолжаться в обеих странах и достигнет все больших высот, - добавил Президент.

Ранее в Акорде состоялась торжественная церемония встречи Президента Руанды Поля Кагаме, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.