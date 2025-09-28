Мы открываем новые горизонты партнерства с Казахстаном - интервью с лидером Мьянмы

- Господин Мин Аун Хлайн, как Вы видите будущее политического и экономического сотрудничества между Мьянмой и Казахстаном? И как Вы оцениваете перспективы более широкого взаимодействия в Центральной Азии?

- Дипломатические отношения между Мьянмой и Казахстаном начались 23 сентября 1999 года. Сейчас им уже 26 лет. Наши страны постепенно развивают политическое и экономическое сотрудничество. Я дважды встречался с Президентом Казахстана. Центральная Азия и Евразия считаются стратегически важной территорией - «Heart Land» в геополитике, потому что они находятся в центре крупнейшего материка. Поэтому регион имеет стратегическое значение. Я уверен, что укрепление двусторонних связей поможет нам активнее сотрудничать и в рамках Центральной Азии.

- Центральная Азия становится все более важным узлом глобальной безопасности и логистики. Как, по Вашему мнению, Мьянма и Казахстан могли бы совместно содействовать региональной стабильности и развитию?

- Центральная Азия всегда была важным транспортным узлом между Европой, Ближним Востоком, Юго-Восточной и Восточной Азией. Здесь проходил Великий Шёлковый путь. Поэтому безопасность и развитие региона имеют большое значение. Казахстан играет важную роль в Центральной Азии. Мьянма тоже имеет стратегическое положение - между Китаем и Индией, соединяя Южную и Юго-Восточную Азию как «сухопутный мост». Используя такие преимущества, наши страны могут сотрудничать, обмениваться продукцией, природными ресурсами и культурой, чтобы укрепить стабильность и развитие региона.

- И Мьянма, и Казахстан активно позиционируют себя как страны, открытые к диалогу и многостороннему сотрудничеству. Какую роль, по-Вашему, наши государства могут сыграть в реформировании международных институтов и продвижении принципов равноправного мирового порядка?

- Сегодня мир движется от однополярной системы к многополярной. Мы должны меньше зависеть от одной сверхдержавы и развивать связи с дружественными странами. Это позволит принимать более справедливые решения и противостоять внешнему давлению. В экономике тоже происходят большие изменения - формируется «новый мировой порядок». Малые страны должны сотрудничать и расширять торговлю в разных регионах. Международные организации необходимо реформировать, чтобы они соблюдали собственные уставы и уважали суверенитет всех стран. В этой сфере наши страны могут сотрудничать.

- Казахстан рассматривается как ключевой транзитный и энергетический хаб Евразии. Какие сферы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Вы считаете наиболее перспективными для Мьянмы в отношениях с Казахстаном и регионом в целом?

- Казахстан богат природными ресурсами, экспортирует нефть, газ, развивает горнодобывающую промышленность, транспорт и сельское хозяйство, особенно пшеницу. Мьянма - аграрная страна, также имеет полезные ископаемые. Она граничит с Китаем и Индией, а также соединяет Юго-Восточную и Южную Азию. Мы имеем плодородные земли, воду и климат для сельского хозяйства. Мьянма - один из крупнейших экспортёров риса и бобовых. Поэтому перспективные сферы сотрудничества - сельское хозяйство, горнодобыча, транспорт и энергетика. Для этого нам нужна совместная работа в области технологий и инвестиций.

- Помимо экономики и политики, насколько важным Вы считаете развитие культурных, образовательных и гуманитарных контактов между Мьянмой и странами Центральной Азии для укрепления взаимопонимания и доверия?

- Развитие образовательных, культурных и гуманитарных связей между Мьянмой и странами Центральной Азии является очень важным аспектом. Наши две страны имеют разный климат, местоположение, культуру и экономику. Сочетание этих различий является преимуществом. Поэтому для поддержания и укрепления дружеских отношений между нашими странами необходимо расширять не только межправительственные связи, но и отношения между людьми, поэтому развитие этих аспектов крайне важно.

Напомним, что ранее Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с исполняющим обязанности Президента Мьянмы Мин Аун Хлайном. Приветствуя Мин Аун Хлайна, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что рассматривает его рабочий визит в Астану как возможность для налаживания сотрудничества между странами.