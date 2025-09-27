РУ
    17:46, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Глава государства провел переговоры с и.о. Президента Мьянмы Мин Аун Хлайном

    Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с исполняющим обязанности Президента Мьянмы Мин Аун Хлайном, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Тоқаев
    Фото: Акорда

    Приветствуя Мин Аун Хлайна, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что рассматривает его рабочий визит в Астану как возможность для налаживания сотрудничества между странами.

    Мьянма обладает самобытной культурой, уникальными традициями и важным геостратегическим месторасположением. Две страны расположены на пересечении глобальных транспортных маршрутов.

    Глава государства ознакомил собеседника с основными показателями социально-экономического развития Казахстана, а также рассказал о стратегических задачах по обеспечению дальнейшего устойчивого роста страны.

    Учитывая специфику экономик двух государств, стороны подчеркнули перспективность взаимодействия в таких приоритетных сферах, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, финансы, IT и цифровизация.

    Президент нашей страны сообщил, что Казахстан выступает в качестве ключевого евразийского транзитного узла, активно участвует в развитии мегапроекта «Один пояс, один путь», транспортных маршрутов «Север – Юг» и Среднего коридора.

    В этой связи собеседники отметили важность налаживания транспортной взаимосвязанности между странами, что будет способствовать укреплению торгово-экономических связей.

    Глава государства также ознакомил Мин Аун Хлайна с политикой Казахстана в области межэтнического и межконфессионального строительства.

    В частности, Касым-Жомарт Токаев рассказал о реализации в нашей стране принципа «единство в многообразии», политике толерантности, а также об инициативе Астаны по проведению Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

    В свою очередь и.о. Президента Мьянмы поблагодарил Главу Казахстана за теплый прием и выразил готовность к совместной работе по укреплению конструктивного сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Внешняя политика Казахстана
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
