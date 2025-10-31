Мы не позволим превратить МФЦА в офшор внутри Казахстана — глава Центра

— В МФЦА предусмотрены налоговые послабления конституционным судом и они на 50 лет приняты, с 2016 года до 2066 года. Большинство привилегий направлено на финансовые компании, обладающие финансовой лицензией. Из более чем 4 500 компаний, зарегистрированных в МФЦА, примерно 150 компаний получают льготы, остальные все оплачивают налоги. В этом году за девять месяцев собрано больше 60 млрд тенге налогов. За все годы, которые МФЦА существует, более 200 млрд тенге налогов компании оплатили, — сообщил он в кулуарах круглого стола по глобальным инвестициям KGIR-2025.

Бектуров отметил, что большинство компаний МФЦА являются молодыми и пока не вышли на этап выплаты дивидендов. При этом все компании-инвесторы освобождены от налогов при выплате дивидендов, что является распространенной международной практикой.

— Мы будем проводить работу, и мы ее проводим, чтобы МФЦА не стал юрисдикцией в которой появляются так называемые «шелл компании» — пустышки-компании. У нас есть правило, что компания, зарегистрированная в МФЦА — это не должно быть просто юрлицо и адрес. Там должны быть сотрудники, мы должны видеть их инвестиции, объемы сделок. Мы не позволим, да и международное общество не позволит нам создавать здесь офшорные структуры. Везде в мире сейчас борются с офшорами. С 2019 года налоговые органы Великобритании тоже признают наш рынок, как организованный. Поэтому международное признание есть и мы не позволим МФЦА превращаться в офшоры для ухода от налоговых обязательств, — добавил глава центра.

Напомним, ранее заместитель Премьер-министра, министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании Сената заявил о том, что Международный финансовый центр «Астана» может стать офшором внутри Казахстана.