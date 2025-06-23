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    11:36, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    МФЦА может стать офшором внутри Казахстана - Серик Жумангарин

    Заместитель премьер-министра, министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании Сената заявил о том, что Международный финансовый центр «Астана» может стать офшором внутри Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Серик Жумангарин
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — Что касается МФЦА, у нас есть вопросы, которые мы будем обсуждать с руководством МФЦА, потому что мы теряем налоги благодаря тому, что МФЦА может стать каким-то дополнительным офшором внутри Казахстана, — сказал Жумангарин.

    По его словам, одно из предприятий увело в МФЦА свой головной офис через холдинг, из-за чего страна недополучила больше 200 млрд тенге налогов КПН и НДС.

    — Это такая тревожная тенденция, поэтому надо каким-то образом эту лазейку прекратить. Компании, которые в Казахстане есть, юридические лица могут присутствовать в МФЦА, но при этом мы, как республика, не должны терять налоги. В этом суть тех изменений, которые мы должны внести, — добавил вице-премьер.

    Теги:
    Серик Жумангарин Миннацэкономики Налоги МФЦА - фин. центр "Астана"
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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