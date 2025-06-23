МФЦА может стать офшором внутри Казахстана - Серик Жумангарин

— Что касается МФЦА, у нас есть вопросы, которые мы будем обсуждать с руководством МФЦА, потому что мы теряем налоги благодаря тому, что МФЦА может стать каким-то дополнительным офшором внутри Казахстана, — сказал Жумангарин.

По его словам, одно из предприятий увело в МФЦА свой головной офис через холдинг, из-за чего страна недополучила больше 200 млрд тенге налогов КПН и НДС.