МФЦА может стать офшором внутри Казахстана - Серик Жумангарин
Заместитель премьер-министра, министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании Сената заявил о том, что Международный финансовый центр «Астана» может стать офшором внутри Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Что касается МФЦА, у нас есть вопросы, которые мы будем обсуждать с руководством МФЦА, потому что мы теряем налоги благодаря тому, что МФЦА может стать каким-то дополнительным офшором внутри Казахстана, — сказал Жумангарин.
По его словам, одно из предприятий увело в МФЦА свой головной офис через холдинг, из-за чего страна недополучила больше 200 млрд тенге налогов КПН и НДС.
— Это такая тревожная тенденция, поэтому надо каким-то образом эту лазейку прекратить. Компании, которые в Казахстане есть, юридические лица могут присутствовать в МФЦА, но при этом мы, как республика, не должны терять налоги. В этом суть тех изменений, которые мы должны внести, — добавил вице-премьер.