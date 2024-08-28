Мы фавориты — казахстанские тренеры о готовности к Всемирным играм кочевников

Национальная сборная завершает подготовку к предстоящим Играм кочевников. В тренировочных центрах Nazarbayev University спортсмены продемонстрировали свои навыки и отметили, что подходят к соревнованиям в статусе фаворитов, передает корреспондент Kazinform.

Главный тренер сборной Казахстана Айнур Жакапбаева рассказала, что команды по казахской национальной игре тогызкумалак, африканской овари и турецкой мангала формировались в три этапа. Спортсмены были отобраны на основе региональных чемпионатов, а затем из них выбрали основных участников Игр. Тренировочные сборы проходили в Турции для подготовки к соревнованиям по мангала. Окончательная практика состоялась в Акмолинской области. Большинство участников команды работают в детско-юношеских спортивных школах и сами являются тренерами, обучая детей всем дисциплинам.

В каждой категории заявлены по два участника: личный зачет для мужчин и командный для женщин.

Тогызкумалак

— Самая сложная игра среди этих — это тогызкумалак. Здесь больше лунок и шаров, что усложняет комбинации и решения. Овари и мангала также требуют логического мышления, математики и концентрации. Надеюсь, наши спортсмены справятся и достигнут поставленных целей, — заявила Жакапбаева.

Она отметила, что, несмотря на малую распространенность игр овари и мангала в Казахстане, спортсмены уже имеют опыт участия в международных соревнованиях. В категории овари ожидается высокая конкуренция из-за большого количества заявок от африканских стран. В категории тогызкумалак примут участие представители 54 стран, и тренер возлагает на них особые надежды.

— На последних трех Играх кочевников мы стабильно завоевывали три из четырех комплектов золотых медалей. Уверена, что ребята продолжат эту победную традицию и приложат все усилия, чтобы завоевать золото, — подчеркнула Жакапбаева.

Овари

Участник сборной Казахстана по овари Серик Актаев поделился, что в его категории примут участие представители более 300 стран. Основные соперники — игроки из Ганы, Нигерии и Кот-д’Ивуара.

Он пояснил, что тогызкумалак, мангала и овари относятся к семейству интеллектуальных игр, похожих между собой — с досками с лунками и камешками. Однако африканская игра овари имеет около 800 млрд возможных ходов.

— Это очень интересная игра. Планирую заниматься овари как на любительском, так и на профессиональном уровне, — признался Актаев.

Мангала

Турецкая игра мангала выделяется на фоне тогызкумалака и овари своими современными атрибутами – доска и камешки сделаны из пластика. По словам Серика Актаева, все эти игры распространялись вдоль Великого шелкового пути, передаваясь от человека к человеку в качестве подарков. Сегодня каждый желающий может попробовать свои силы, играя онлайн на специальной платформе.

Ранее Актаев участвовал в международных соревнованиях по мангале и завоевал второе место в командном зачете.

Асык ату

Главный тренер казахстанской сборной по асык ату, ордо и бес асык Жомарт Сабыржанов отметил, что национальная федерация по этим играм только начинает активно развиваться. Он лично участвовал в разработке правил и подготовке спортсменов к Играм кочевников. Сегодня в Казахстане этими видами спорта занимаются более 90 тысяч человек, а федерации открыты в 18 регионах.

Сабыржанов подчеркнул, что на предыдущих Играх кочевников асык ату не были представлены как отдельная спортивная категория. В этом году казахстанская команда намерена показать высокие результаты и завоевать золотые медали.

Игра проводится на площадке с небольшим кругом в центре, где в ряд выстроены 15 асыков. Задача спортсмена – выбить их бросками с центра.

Ордо

Ордо – национальный вид спорта Кыргызстана. Особенность игры заключается в большем круге диаметром 12 метров и большом асыке, которым спортсмены выбивают другие косточки. На прошлых Играх кочевников Казахстан занял третье место в этой категории. Сабыржанов считает, что основными фаворитами на предстоящих играх будут участники из Кыргызстана, Таджикистана, Турции и Чехии.

Пятикратный чемпион Казахстана по асык ату Нурканат Молжигитов также примет участие в соревнованиях по ордо. Он отметил, что в игре участвуют две команды по семь человек, а матч длится около часа.

Бес асык

Еще одной категорией, в которой будут представлены казахстанские спортсмены, стала бес асык. В этой игре участвуют только женщины, которые подкидывают и ловят асыки в воздухе. Игра требует высокой координации движений и мелкой моторики рук. Как отметил Сабыржанов, для победы участнице необходимо выполнить 12 различных упражнений и набрать 150 очков – по одному за каждый пойманный асык.

Всего 14 стран заявили желание участвовать в этом соревновании. Казахстан отправил асыки и правила игры в Испанию, Германию, Турцию и Венгрию, чтобы их спортсмены могли подготовиться.

Напомним, по предварительным прогнозам, в дни проведения Игр кочевников столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. Участники и гости будут размещены в 20 столичных гостиницах, где их обеспечат полноценным питанием.

Состязания по 21 виду спорта будут проходить на территории нескольких столичных объектов, среди которых стадион «Астана-Арена», ипподром «Казанат», Дворец единоборств им. Ж. Ушкемпирова, Ледовый дворец «Алау», Легкоатлетический спортивный комплекс «Qazaqstan» и комплекс «Думан». Общая сумма призовых составит 253 млн тенге.

С 6 августа стартовала продажа билетов на церемонию открытия и все соревнования V Всемирных игр кочевников. Ранее мы рассказывали, где и как можно приобрести билеты, а также кто имеет право на льготы и скидки.