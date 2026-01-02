Мы едим больше, чем думаем: как упаковка управляет нашим аппетитом

В преддверии праздников, когда магазины манят скидками, полки ломятся от ярких упаковок, а корзины наполняются быстрее, чем успевает включиться критическое мышление, люди нередко выбирают «на глаз», «по настроению», «на праздник». И часто даже не замечают, сколько лишнего и совсем не праздничного уносят с собой домой.

«Полезный» — не всегда значит безопасный

Надписи на упаковках действуют безотказно. «Натуральный», «фермерский», «домашний», «без ГМО» — такие слова успокаивают и создают ощущение правильного выбора. Кажется, если продукт выглядит полезным, то и состав у него соответствующий.

Но исследования в области питания говорят о другом. Маркетинговые обозначения не гарантируют ни низкую калорийность, ни отсутствие сахара и жиров. Более того, продукты с пометкой «полезный» нередко содержат столько же, а иногда и больше сахара и насыщенных жиров, чем их аналоги без громких заявлений на упаковке.

Причина проста: производитель работает с эмоциями покупателя. А эмоции, как известно, читают упаковку быстрее, чем мелкий шрифт в составе.

Сахар, который мы не замечаем

Один из главных «невидимых» врагов — сахар. Он давно вышел за пределы конфет и тортов. Сегодня его можно найти в йогуртах, соусах, хлопьях для завтрака, хлебобулочных изделиях и, конечно, напитках.

Причём в составе он редко называется прямо. Глюкоза, фруктоза, сироп, концентрат сока — вариантов много, а суть одна: добавленный сахар, который незаметно увеличивает калорийность рациона.

По данным международных исследований в области общественного здоровья, основная доля добавленного сахара в рационе взрослых и детей поступает именно из напитков. Один стакан сладкой газировки или пакетированного сока может содержать суточную норму сахара, рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения.

И самая коварная особенность в том, что жидкие калории не дают чувства насыщения. Человек пьет, а затем продолжает есть, не ощущая, что давно перебрал.

Фото: Freepik

Почему же все-таки важно смотреть на «100 граммов»

Еще одна распространенная ловушка — так называемая «порция», указанная на упаковке. Часто она выглядит безобидно, но в реальной жизни оказывается значительно меньше того количества, которое человек съедает за раз.

Именно поэтому специалисты советуют сравнивать продукты по показателям на 100 граммов. Это универсальная и честная мера, которая позволяет понять реальное содержание сахара, жиров и калорий и сделать осознанный выбор, особенно когда речь идёт о регулярном употреблении.

Праздничные покупки: где мы теряем бдительность

В предновогодний период внимание к деталям снижается. Мы выбираем быстрее, берем больше, чаще поддаемся импульсу «пусть будет». В результате на столе оказывается больше сладких напитков, готовых соусов, полуфабрикатов и кондитерских изделий, то есть тех самых продуктов, которые легко съедаются и плохо насыщают.

Как отмечает руководитель департамента гигиены и охраны здоровья Национального центра общественного здравоохранения Жанар Тюлюбаева, формирование здоровых привычек начинается в магазине.

— То, что мы кладем в корзину, определяет рацион семьи на дни и недели вперед. Именно поэтому предпраздничные покупки — момент, когда особенно важно притормозить и взглянуть на состав, а не только на упаковку, — сказала она.

Фото: из личного архива спикера

Маленькие решения, но с большим эффектом

Речь не идет о строгих запретах или отказе от удовольствий. Эксперты подчеркивают: даже небольшие изменения дают ощутимый результат. К примеру, замена сладких напитков водой или несладкими морсами, выбор йогуртов и кисломолочных продуктов с меньшим содержанием сахара, ограничение готовых соусов и заправок и самое главное — осознанный подход к размеру порций.

Исследования в области общественного здоровья показывают: люди, которые регулярно читают этикетки, в среднем потребляют меньше сахара и насыщенных жиров и реже сталкиваются с набором лишнего веса.

Детские продукты: что точно не должно попадать в рацион

Детям не продают продукты, им их покупают. И именно в этом главный риск. Яркая упаковка, мультяшный герой и надпись «для детей» легко убеждают взрослого, что продукт безопасен. Но за этим фасадом нередко скрываются сахар, ароматизаторы и добавки, которые детскому организму попросту не нужны.

Регулярное присутствие таких продуктов в рационе формирует привычку к сладкому и повышает риск лишнего веса ещё до школы. Поэтому здесь требования к составу должны быть строже.

Особое внимание эксперты обращают на напитки. Даже так называемые «детские» соки и нектары могут содержать значительное количество сахара. При регулярном употреблении они формируют у ребёнка привычку к сладкому вкусу и повышают риск избыточного веса уже в раннем возрасте.

— Ребенок не выбирает продукты сам — за него это делают взрослые. И именно взрослые несут ответственность за то, какие пищевые привычки формируются в семье, — отмечает Жанар Тюлюбаева.

Фото: Freepik

В итоге все сводится к простому выбору. Не между «вкусно» и «полезно», а между импульсом и вниманием. Яркая упаковка и слово «детский» не делают продукт безопасным - это всего лишь реклама. А настоящий ориентир всегда рядом: короткий, понятный состав и отсутствие лишних добавок.

Важно помнить, что чтение этикеток — не про запреты и не про отказ от радости. Это про право понимать, что именно мы кладем в тарелку себе и своим детям. И в праздничной суете именно эта привычка помогает сохранить баланс между удовольствием от еды и заботой о здоровье, которое остается с нами гораздо дольше, чем новогодние каникулы.

