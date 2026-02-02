Межведомственная рабочая группа создана при Администрации Президента РК

Основными задачами МВРГ являются:

создание условий для определения и реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ);

содействие совершенствованию системы ПОД/ФТ/ФРОМУ;

содействие укреплению международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

содействие принятию и реализации Республикой Казахстан международно-правовых обязательств в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом ее национальных интересов;

иные задачи, возложенные актами президента РК.

МВРГ уполномочена:

запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов необходимые материалы и информацию;

заслушивать на заседаниях членов МВРГ, приглашать на заседания МВРГ лиц, перечисленных в пункте 9 настоящего Положения;

привлекать в установленном порядке экспертов и ученых для осуществления отдельных видов работ;

принимать решения в пределах возложенных задач, функций и полномочий.

В рабочую группу вошли:

Помощник Президента РК по правовым вопросам — руководитель МВРГ;

Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу — заместитель руководителя МВРГ;

Руководитель департамента по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства РК по финансовому мониторингу — секретарь МВРГ.

Члены МВРГ:

заведующий Отделом социально-экономической политики Администрации Президента РК;

заведующий Отделом правоохранительной системы Администрации Президента РК;

заведующий Государственно-правовым отделом Администрации Президента РК;

первый заместитель Генерального прокурора РК;

первый заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу;

заместитель председателя Национального банка РК;

заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК;

заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка;

вице-министр юстиции РК.

Также утверждено положение о рабочей группе.

Рабочим органом МВРГ является Агентство РК по финансовому мониторингу.

