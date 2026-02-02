10:14, 02 Февраль 2026 | GMT +5
Межведомственная рабочая группа создана при Администрации Президента РК
Распоряжением Президента РК создана Межведомственная рабочая группа при Администрации Президента РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, передает корреспондент агентства Kazinform.
Основными задачами МВРГ являются:
- создание условий для определения и реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ);
- содействие совершенствованию системы ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- содействие укреплению международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- содействие принятию и реализации Республикой Казахстан международно-правовых обязательств в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом ее национальных интересов;
- иные задачи, возложенные актами президента РК.
МВРГ уполномочена:
- запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов необходимые материалы и информацию;
- заслушивать на заседаниях членов МВРГ, приглашать на заседания МВРГ лиц, перечисленных в пункте 9 настоящего Положения;
- привлекать в установленном порядке экспертов и ученых для осуществления отдельных видов работ;
- принимать решения в пределах возложенных задач, функций и полномочий.
В рабочую группу вошли:
- Помощник Президента РК по правовым вопросам — руководитель МВРГ;
- Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу — заместитель руководителя МВРГ;
- Руководитель департамента по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства РК по финансовому мониторингу — секретарь МВРГ.
Члены МВРГ:
- заведующий Отделом социально-экономической политики Администрации Президента РК;
- заведующий Отделом правоохранительной системы Администрации Президента РК;
- заведующий Государственно-правовым отделом Администрации Президента РК;
- первый заместитель Генерального прокурора РК;
- первый заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу;
- заместитель председателя Национального банка РК;
- заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК;
- заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка;
- вице-министр юстиции РК.
Также утверждено положение о рабочей группе.
Рабочим органом МВРГ является Агентство РК по финансовому мониторингу.
