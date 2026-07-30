Межрегионального наркокурьера с 1,5 кг наркотиков задержали в Костанае

В Костанае задержали 25-летнего курьера интернет-магазина наркотиков, который перевозил между регионами Казахстана 1,5 кг меткатинона и марихуаны, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— Министерство внутренних дел продолжает системную работу по реализации принципа «Закон и порядок», направленную на выявление и пресечение деятельности интернет-наркомагазинов, осуществляющих бесконтактный сбыт наркотических средств на территории страны. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий в Костанае задержан 25-летний межрегиональный курьер интернет-наркомагазина, который осуществлял транспортировку крупных партий наркотиков между регионами Казахстана для дальнейшего распространения через сеть тайников-закладок, — отметили в ведомстве.

Для сокрытия преступной деятельности наркотики в вакуумных пакетах были тщательно замаскированы в упаковки из-под сухого молока, что должно было исключить подозрения при их перевозке и затруднить их обнаружение правоохранительными органами.

Также в ходе задержания у подозреваемого изъята партия наркотиков общим весом 1,5 кг — меткатинона и марихуаны, что эквивалентно более 10 тысячам разовых доз, которые не дошли до конечного потребителя.

Полицейские устанавливают организаторов преступной схемы, канал поставки наркотиков и иных лиц, причастных к функционированию интернет-наркомагазина.

— МВД Казахстана напоминает, что участие в деятельности интернет-наркомагазинов — независимо от роли, будь то организатор, оператор, закладчик или курьер, — является тяжким уголовным преступлением и влечет предусмотренную законом ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. Работа по выявлению и задержанию лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, а также по ликвидации инфраструктуры интернет-наркобизнеса продолжается, — подчеркнули в Polisia.kz.

Напомним, троих жителей Мангистауской области задержали с марихуаной и более 2 млн теңге. У жителя Западно-Казахстанской области изъяли более 500 граммов мефедрона.