Более 500 граммов мефедрона изъяли у жителя ЗКО

В Западно-Казахстанской области полицейские задержали 39-летнего мужчину, у которого изъяли более 500 граммов мефедрона и материалы, предположительно использовавшиеся для фасовки наркотиков, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2026» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Западно-Казахстанской области пресечена противоправная деятельность, связанная с незаконным оборотом синтетических наркотиков, — отметили в Polisia.kz.

Также в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан 39-летний мужчина. При личном обыске у него обнаружены и изъяты полиэтиленовый пакет с веществом белого цвета со специфическим запахом, а также 125 зип-пакетов с аналогичным содержимым, подготовленных для дальнейшего распространения бесконтактным способом.

Согласно заключению судебной экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством — мефедроном общей массой 510 гр. В ходе дальнейших следственных действий при осмотре съемной квартиры, используемой подозреваемым, полицейские обнаружили и изъяли еще один полиэтиленовый пакет с аналогичным веществом, электронные весы, зип-пакеты, фольгу, канцелярский нож и респиратор. По предварительным данным, изъятые предметы использовались для фасовки и подготовки наркотических средств к дальнейшему незаконному сбыту.

— Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование, — говорится в сообщении.

Департамент полиции ЗКО области продолжает целенаправленную работу по выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в том числе совершаемых с использованием современных информационных технологий и интернет-ресурсов. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

Напомним, КНБ подтвердил задержание сотрудника транспортной полиции по делу о наркотиках. Ранее сообщалось, что жителя Жамбылской области задержали с 40 кг марихуаны.