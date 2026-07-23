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    КНБ подтвердил задержание сотрудников транспортной полиции по делу о наркотиках

    Два сотрудника транспортной полиции могут быть причастны к перевозке наркотиков. В настоящее время проводится досудебное расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.

    КНБ
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    По информации, распространяемой в социальных сетях, сотрудники транспортной полиции были задержаны в городе Кандыагаш Актюбинской области. Они проходят подозреваемыми по делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков.

    Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в целях сбыта».

    — Комитет национальной безопасности Республики Казахстан рассмотрел ваш запрос. Сообщаем, что проводится досудебное расследование. В соответствии с пунктом 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иная информация разглашению не подлежит, — сообщил начальник подразделения КНБ РК Олжас Бектенов.

    Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им может грозить конфискация имущества и лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

    Ранее сообщалось, что более 112 тонн ГСМ пытались незаконно вывезти из Казахстана в июле.

    Наркотики Регионы Казахстана Полиция Транспорт КНБ Актюбинская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор