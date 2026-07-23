КНБ подтвердил задержание сотрудников транспортной полиции по делу о наркотиках

Два сотрудника транспортной полиции могут быть причастны к перевозке наркотиков. В настоящее время проводится досудебное расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации, распространяемой в социальных сетях, сотрудники транспортной полиции были задержаны в городе Кандыагаш Актюбинской области. Они проходят подозреваемыми по делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в целях сбыта».

— Комитет национальной безопасности Республики Казахстан рассмотрел ваш запрос. Сообщаем, что проводится досудебное расследование. В соответствии с пунктом 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иная информация разглашению не подлежит, — сообщил начальник подразделения КНБ РК Олжас Бектенов.

Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им может грозить конфискация имущества и лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Ранее сообщалось, что более 112 тонн ГСМ пытались незаконно вывезти из Казахстана в июле.