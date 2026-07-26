Межрегиональная связь на деле: QYZYLJAR-Сабантуй–2026 укрепил партнерство СКО и Татарстана

В Северо-Казахстанской области состоялся международный этнокультурный фестиваль QYZYLJAR-Сабантуй — 2026, ставший площадкой для укрепления сотрудничества между регионом и Республикой Татарстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат СКО.

Буквально накануне Президент, выступая на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске, отметил, что именно практическое взаимодействие регионов наполняет двустороннюю повестку конкретным содержанием и придает импульс развитию сотрудничества двух стран. Уже на следующий день эта позиция получила наглядное подтверждение в СКО.

QYZYLJAR-Сабантуй — 2026 с участием делегации Татарстана во главе с раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым объединил прямой диалог регионов, подписание конкретных соглашений и укрепление культурных связей.

Совместно с акимом области Гауезом Нурмухамбетовым делегация посетила знаковые исторические, культурные и общественные площадки Петропавловска. Визит начался с мечети «Дин-Мухаммад», после чего состоялось торжественное открытие бюста классика татарской литературы Габдуллы Тукая.

Фото: акимат СКО

— В Казани установлен памятник великому Абаю, а бюст Тукая в Петропавловске стал уже третьим в Казахстане. Такое бережное отношение братского казахского народа к татарской культуре вызывает глубокую благодарность. Это действительно историческое событие, — сказал первый заместитель председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

Главным практическим итогом визита стала двусторонняя встреча Гауеза Нурмухамбетова и Рустама Минниханова. По итогам переговоров подписаны меморандумы, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества между СКО и Республикой Татарстан. Таким образом, обозначенная Главой государства линия на укрепление прямых связей между регионами уже на следующий день была подкреплена конкретными действиями. После гости посетили «Татарское подворье», а затем приняли участие в торжественном открытии межрегионального праздника QYZYLJAR-Сабантуй — 2026 на главной площади Петропавловска.

Фото: акимат СКО

— Нам очень приятно, что в Казахстане проживает много граждан татарской национальности. В этой стране созданы все условия, чтобы каждая национальность могла сохранить свою культуру, исповедовать свою религию. Мы это видим на примере сегодняшнего Сабантуя. Мы искренне благодарны Президенту Казахстана, руководству за такое доброе отношение ко всем национальностям, и к татарам в том числе. Конечно же, исторически мы очень близки — казахи и татары, — отметил раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Как отметил аким области Гауез Нурмухамбетов, СКО и Республику Татарстан связывают прочные исторические, культурные и экономические отношения.

— Для СКО Республика Татарстан является надежным партнером. Нас объединяют не только исторические корни, духовная близость, но и взаимное стремление к развитию партнерства в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, образовании, науке, культуре, здравоохранении и цифровых технологиях. Президент Республики Казахстан неоднократно подчеркивал, что общественное согласие, взаимное уважение и единство являются важнейшими условиями устойчивого развития государства. Эти ценности находят в повседневной жизни нашей области, — сказал глава региона.

В рамках церемонии наградили представителей общественности, культуры, предпринимательства и татаро-башкирских объединений, внесших вклад в развитие сотрудничества и укрепление дружбы между Казахстаном и Татарстаном. Программу продолжил концерт, объединивший лучшие творческие коллективы Казахстана и Татарстана. Со сцены прозвучали произведения казахских и татарских композиторов, а одним из самых ярких событий стало выступление народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой. Делегация также посетила «Ханскую юрту», где познакомилась с казахским обрядом «Тұсаукесер», выставки «Тарихы терең — Қызылжар», посвященную 90-летию Северо-Казахстанской области, и «Татары на севере Казахстана». Так официальная повестка получила продолжение в народной дипломатии, объединившей представителей разных национальностей вокруг общих традиций, культуры и истории.

Фото: акимат СКО

— Пришли всей семьей и получили огромное удовольствие. Очень много интересных площадок, замечательный концерт и теплая атмосфера. Спасибо за такой праздник, — поделилась жительница Петропавловска.

Фото: акимат СКО

— Такие мероприятия объединяют людей разных национальностей. Здесь можно познакомиться с традициями, культурой и просто хорошо провести время с семьей, — отметил житель города.

QYZYLJAR-Сабантуй стал наглядным подтверждением курса, обозначенного Главой государства на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Всего за один день эта повестка получила конкретное воплощение в СКО: состоялся прямой диалог руководителей регионов, были подписаны меморандумы, определены новые направления партнерства и укреплены культурные и общественные связи.