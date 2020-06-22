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Международный университет туризма открылся в Туркестане

22 Июня 2020 16:47
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Международный университет туризма открылся в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Туркестане при Министерстве культуры и спорта РК создан Международный университет туризма и гостеприимства. Этот учебный центр открылся по инициативе Елбасы и по поручению Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

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Первый в Казахстане университет международного уровня будет готовить специалистов мирового уровня в области туризма.

По итогам 4-летней образовательной программы университета, с учетом реальной потребности туристского бизнеса, выпускники получают два диплома международного образца. Это позволит им беспрепятственно работать по своей специальности в любой точке мира. В нем будут преподавать отечественные и зарубежные профессора, доктора наук, топ-менеджеры ведущих крупнейших компаний в сфере туризма и сервиса. Также опыт выпускников будет совершенствоваться в Международной туристской организации ООН (UNWTO).

На базе университета совместно с Центром повышения квалификации функционирует языковой центр для сдачи международных экзаменов IELTS, TOEFL, углубленного изучения иностранных языков. Помимо факультетов туризма имеются спортивные кафедры.

Новый университет международного туризма в Туркестане с этого года принимает абитуриентов. На 2020-2021 учебный год выделено 800 грантов. Профильные предметы по специальности «Туризм» - география и иностранный язык, пороговый балл ЕНТ - 50. На творческий экзамен по специальности «Физическая культура и спорт» пороговый балл ЕНТ - 70.


Прием документов в университет ведется с 20 июня по 7 июля текущего года. Творческий экзамен пройдет с 8 по 13 июля.

Дополнительная информация на сайте www.tourism-university.kz и по номеру телефона 8 778 495 15 33, 8 777 192 66 91. Адрес: город Туркестан, улица Байбурт, 5.


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#Туркестанская область   #Образование   #Туризм  
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