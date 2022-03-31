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Международный турнир по боксу проходит в Туркестане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
31 Марта 2022, 14:07
Международный турнир по боксу проходит в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане в спорткомплексе «Olympic Center» подняли флаг очередного крупного международного турнира по боксу, посвященного памяти заслуженного мастера спорта СССР, прославленного спортсмена Абдисалана Нурмаханова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

В этом году в 28-м по счету турнире приняли участие спортсмены из Казахстана, Китая и Узбекистана, Кыргызстана.

Заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, приехавший на соревнования, высоко оценил победы казахстанских боксеров.

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На туркестанском ринге в 13-ти весовых категориях выступают более 200 талантливых боксеров.

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По словам главного арбитра международного турнира Ержана Оспанбаева, турнир проходит в упорной борьбе. При этом соревнования выявляют самых талантливых.

Турнир носит имя тяжеловеса Абдисалана Нурмаханова, защищающего честь страны и возглавлявшего национальную сборную Казахстана на Олимпийских играх в Атланте.

Его супруга Кульпаш Шаймерденова, связавшая свою жизнь со спортом, выразила благодарность за то, что международный турнир прославляет имя туркестанского тренера.

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Победители и призеры турнира будут определены 3 апреля. Их имена будут вписаны в историю спорта области.

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