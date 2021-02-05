Международный цифровой форум стартовал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовал международный форум «Digital Almaty 2021- Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основными задачами форума является формирование повестки на региональном и глобальном уровне в сфере цифровизации, новых стратегий цифровой трансформации и трендов в области новейших технологий, а также обсуждение дальнейших шагов и перспектив международного сотрудничества.

В этом году повестка формируется с учетом глобальных изменений, возникших в связи с пандемией COVID-19.

Форум начался с приветственного слова Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и глав делегации: президента Всемирного Экономического Форума Берге Бренде, вице-президента Google Винта Серфа - посредством онлайн-подключения и видеообращений.

«Уважаемые гости и участники алматинского цифрового форума. Рад приветствовать Вас на этом важном для нашей страны и всего региона событии. Форум стал первым международным мероприятием в Казахстане проходящем уже подзабытом в оффлайн режиме. Среди участников семь глав правительств. Руководители Евразийской экономической комиссии исполкома СНГ. Столь представительный состав показывает, какое важное значение обрели вопросы цифрового развитии в наших странах. Существует мнение, что пандемия, несмотря на ее очевидный негативный эффект на здоровье граждан и экономику, стала мощным катализатором прогресса практический во всех технологических сферах. Серьезный импульс к развитию получила телемедицина. На новый уровень вышли облачные технологии. Стали высоко востребованными сервисы электронного правительства и платформы для дистанционного обучения. Например, более 90% государственных услуг уже оказывается в электронном формате. Цифровизация промышленности повлечет за собой высвобождение значительности части рабочей силы. Это сложный и социально значимый процесс. Я уверен, что новые технологии не лишат человечества жизненного пространства. А напротив появятся новые уникальные возможности. Надеюсь, в рамках форума эта тема получит свое развитие. Предлагаю рассмотреть возможность создания межгосударственной образовательной инициативы для школьников и студентов в области новых технологий и искусственного интеллекта. Казахстан определил тотальную цифровизацию и налаживание обмена данными в качестве приоритета своего председательства в союзе. Мы намерены активно продвигать данную повестку надеемся на продуктивное сотрудничество со всеми странами участниками. Желаю всем Вам успехов!» - сказал Президент Казахстана.

Важнейшим событием форума станет пленарная сессия с участием Премьер-Министров стран ЕАЭС и ведущих международных экспертов.

В 2021 году форум проходит в гибридном формате, таким образом, большая часть мероприятий в рамках форума будет проводиться онлайн.

Ожидается, что форум посетят не только политические лидеры, СЕО крупных IТ-компаний, но и международные эксперты в сфере цифровых технологий, а также представители казахстанского IТ -сообщества.

В программе пленарной сессии будут освещены основы GovTech и суперсервисов, вопросы цифровой трансформации здравоохранения: новые вызовы, Индустрии 4.0., Сессии ЕЭК. Спикеры выступят с информацией о цифровой образовательной среде, ИТ-экосистеме и venture capital: пути развития, а также другие темы, важные для развития индустрии и цифровой грамотности и безопасности в период пандемии.

Напомним, Digital Almaty проходит уже четвертый год подряд и является одной из ключевых площадок для формирования и обсуждения глобальной и региональной цифровой повестки, вызовов, решений и политики в области цифровизации во всем мире.