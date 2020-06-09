+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 21 °С
USD 397.31 EUR 448.76
RUB 5.83 CNY 56.20
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Международный аэропорт в Туркестане будет запущен до конца года

9 Июня 2020 15:56
Поделиться:
Международный аэропорт в Туркестане будет запущен до конца года

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил стройплощадку международного аэропорта, строящегося в областном центре и подъездной автомобильной дороги к ней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Аэропорт, расположенный в 16 км от города, возводят в соответствии с международными стандартами и использованием современными технологий.

Напомним, воздушную гавань строит турецкая компания «YDA Group», сам объект будет введен в эксплуатацию до конца года. В настоящее время на стройплощадке задействовано 102 единицы спецтехники и более 300 строителей.

Стоит отметить, для повышения туристского потенциала в области была разработана специальная программа, в рамках которой до 2025 года количество туристов планируется довести до 5 миллионов. С этой целью из международного аэропорта предусматривается запуск прямого авиасообщения из Туркестана в Мекку один раз в два дня. Этот вопрос был озвучен в ходе «Дней Туркестанской области» в Москве, которые прошли в декабре прошлого года. В мероприятии приняли участие туристские компании, общественные объединения, работающие в сфере туризма, ассоциации и государственные организации.

Общая площадь международного аэропорта составит 900 га. Терминал может обслуживать около 3 миллионов пассажиров в год. К новому аэропорту будет подведена новая дорога, общей протяженностью 16,3 километра.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, Строительство,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив