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Международную организацию по наблюдению за строительством АЭС создадут в Казахстане

28 Декабря 2022, 16:20
Международную организацию по наблюдению за строительством АЭС создадут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Создать международную организацию по техническому наблюдению за строительству АЭС планируется в Казахстане. Об этом сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» исполнительный директор по стратегии и управлении активами АО «Самрук-Казына» Ернат Бердыгулов.

«Мы планируем создать международную организацию для наблюдения за строительством АЭС. То есть, эта организация будет проверять технологию и работу всех компаний, относящихся к строительству АЭС. Для этого мы сейчас подготовили предварительный меморандум с французской компанией Assystem», – сказал Ернат Бердыгулов.

По его словам, поскольку будет независимая организация, проверяющая качество работы всех компаний, будет возможность получать достоверную информацию и своевременно решать вопросы.

Также спикер сообщил, что для строительства АЭС в Казахстане рассматриваются предложения четырех компаний. Это китайская CNNC, южнокорейская KHNP, российская «Росатом» и французская EDF.


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