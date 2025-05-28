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    00:14, 28 Май 2025 | GMT +5

    Международный турнир по боксу памяти Сагадата Нурмагамбетова стартовал в Алматы

    Состязания посвящены 101-летию Героя Советского Союза, Халық қаһарманы №1 первого министра обороны Казахстана генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, передает агентство Kazinform.

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    Фото: МО РК

    Традиционный турнир в честь прославленного героя проводится в этом году в 28-й раз.

    - Сагадат Кожахметович стоял у истоков создания Вооруженных сил страны. Он всецело посвятил себя служению Родине. Для нас он пример мужества, самоотверженного служения и верности воинскому долгу, – подчеркнул председатель Спортивного комитета Министерства обороны – начальник Центрального спортивного клуба армии полковник Арман Абеуов.

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    Фото: МО РК

    В соревнованиях принимают участие свыше 200 спортсменов в составе 10 команд из Казахстана, Армении, Азербайджана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Монголии, Узбекистана и Ирана. Присутствуют также наблюдатели из ОАЭ и Ирана. Выступления боксеров оценивается по 13 весовым категориям.

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    Фото: МО РК

    Напомним, ранее этот турнир выигрывали многие известные мастера кожаной перчатки Серик Сапиев, Геннадий Головкин, Василий Жиров, Данияр Елеусинов, Бахтияр Артаев, Жанибек Алимханулы и Биржан Жакипов.

    Отмечается, что начиная с этого года, чемпионам турнира будет присвоено спортивное звание мастера спорта. Состязания продлятся до 30 мая.

    Ранее имя Сагадата Нурмагамбетова присвоили одной из улиц Талдыкоргана.

    Теги:
    Сагадат Нурмагамбетов Минобороны РК Бокс Алматы
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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