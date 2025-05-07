Имя Сагадата Нурмагамбетова присвоили одной из улиц Талдыкоргана

Первыми данную инициативу проявили представители Талдыкорганского городского совета ветеранов Вооруженных сил. Предложение получило поддержку соответствующих комиссий по ономастике. Общая протяженность улицы, расположенной в микрорайоне Восточный, составляет 1,7 км. Это первая в Талдыкоргане улица, названная в честь обладателя звания «Халық қаһарманы».

Фото: акимат области Жетысу

В праздничном мероприятии приняли участие аким области Бейбит Исабаев, внучка героя Нурмагамбетова Айжан Талгаткызы, ветераны, военнослужащие и жители города.

Как отметил Бейбит Исабаев, церемония присвоения улицы имени Героя Советского Союза — одно из важнейших мероприятий в честь 80-летия Победы.

— Сегодняшнее мероприятие — это дань уважения всем ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, всем старшим поколениям, подарившим нам мирную жизнь. Сагадат Кожахметович — не только отважный воин, но и государственный деятель, возглавлявший Вооруженные силы Казахстана. Он внес неоценимый вклад в формирование Вооруженных сил страны в первые годы независимости, приложив все усилия, чтобы заложить крепкую основу для армии Казахстана. Изучение военного наследия, популяризация нравственных принципов такой выдающейся личности — наш общий важный долг, — сказал аким области.

Со словами благодарности выступила внучка героя Нурмагамбетова Айжан Талгаткызы.

— Наш дедушка всю свою жизнь посвятил военному делу. Это достойный пример, который нужно и важно продолжать подрастающему поколению. Для него слова долг и честь были самыми главными. Поэтому его единственный сын одним из первых уехал на ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС. Сейчас почти во всех городах Казахстана есть улицы имени Сагадата Нурмагамбетова. Спасибо всем, что помните. От всей нашей семьи выражаю благодарность Министерству обороны, акимату области и всем причастным за организацию этого памятного мероприятия, — сказала А. Нурмагамбетова.

Сагадат Нурмагамбетов родился 25 мая 1924 года в с. Трудовое (ныне это село Енбек Аккольского района) Акмолинской области. С апреля 1943 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны до мая 1945 года в качестве командира пулеметного взвода, командира пулеметной роты, командира стрелкового батальона в составе 1052-го стрелкового полка 301-й Донецкой ордена Суворова II степени Берлинской стрелковой дивизии 5-й ударной армии. Участвовал в освобождении Краснодарского края, Украины, Молдавии, Западной Белоруссии, Польши.

27 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий во время прорыва укрепленной обороны противника на территории Польши, проявленные при этом отвагу и геройство, ему в возрасте 20 лет было присвоено звание Героя Советского Союза и вручена «Золотая звезда».

Ранее в Астане открыли мемориальную доску в честь ветерана войны.