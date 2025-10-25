Международный турнир на Кубок Президента РК по настольному теннису начался в Астане

В своем выступлении Премьер-министр акцентировал внимание на развитии массового спорта и проводимой в этом направлении работе.

Фото: Правительство РК

— Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание развитию массового спорта. Настольный теннис вносит значительный вклад в формирование массового спортивного движения и популяризацию здорового образа жизни, — подчеркнул Олжас Бектенов.

В Казахстане сегодня настольным теннисом систематически занимаются более 260 тыс. человек. В этом виде спорта работают свыше 10 тыс. профессиональных спортсменов и около 400 тренеров.

Фото: Правительство РК

По всей стране действуют 20 региональных федераций, открыты 12 современных центров настольного тенниса, 30 новых отделений и 35 специализированных залов. Казахстанские спортсмены успешно выступают на международных аренах — за последние два года они завоевали 85 медалей, в том числе 31 золотую.

Среди них — участник Олимпийских игр Кирилл Герасименко, чемпион мира среди молодежи Алан Курмангалиев, победители международных турниров Зауреш Акашева и Сарвиноз Миркадирова.

Фото: Правительство РК

В 2023 году Астана впервые приняла чемпионат Азии по настольному теннису. В 2027 году в Казахстане планируется проведение чемпионата мира.

Премьер-министр подчеркнул, что проведение турнира на Кубок Президента является важным шагом в продвижении отечественного спорта на мировом уровне и объединит сильнейших теннисистов Казахстана и зарубежных стран.

Фото: Правительство РК

На церемонии открытия также выступил генеральный секретарь международной федерации настольного тенниса Рауль Калин. Он положительно оценил прогресс Казахстана за годы независимости и вклад страны в развитие спорта, а также выразил благодарность Президенту Касым-Жомарту Токаеву за поддержку настольного тенниса.

Отмечается, что Открытый Кубок Президента Республики Казахстан пройдет с 25 по 29 октября. В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов из 14 стран, включая Казахстан. Среди игроков также представители из Южной Кореи, Китая, Венгрии, Египта, Малайзии, Ирана, Саудовской Аравии и др. государств. Участие спортсменов, входящих в топ-100 мирового рейтинга ITTF, подчеркивает международный масштаб турнира.

Фото: Правительство РК

Турнир пройдет в четырех возрастных категориях — в личном и командном зачетах: U-11 — 2014 г. р. и младше, U-16 — 2009 г. р. и младше, Open 17+ — 2008 г. р. и старше, Team event — командный разряд.

Одним из главных событий Кубка станет шоу-матч с участием мировых звезд настольного тенниса. Вход на все дни турнира свободный.