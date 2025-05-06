Международный суд ООН отклонил иск Судана против ОАЭ по обвинению в геноциде в Дарфуре

Международный суд ООН не принял к рассмотрению иск Судана, в котором Объединенные Арабские Эмираты обвинялись в соучастии в геноциде в Дарфуре. Решение объясняется отсутствием юрисдикции у суда.

Рассмотрение дела завершилось 5 мая, спустя месяц после того, как Хартум обвинил Абу-Даби в нарушении Конвенции 1948 года о предотвращении геноцида и наказании за него. Судан настаивал на том, что Эмираты снабжают оружием Силы быстрого реагирования (СБР), которые ведут ожесточенные бои против регулярной армии в западном регионе Дарфур.

Суд, в свою очередь, согласился с аргументами ОАЭ и постановил исключить дело из своего досье, отметив, что не обладает достаточной юрисдикцией. Запрос Судана о принятии экстренных мер для защиты народности масалит, ставшего мишенью этнических атак, также был отклонен — 14 голосами против двух.

— Суд не вправе выносить решения по существу претензий Судана, — сообщается в официальном резюме постановления.

ОАЭ назвали решение суда подтверждением необоснованности обвинений. Заместитель помощника министра иностранных дел страны Рим Кетайт назвала иск «безосновательным» и подчеркнула, что «факты говорят сами за себя: ОАЭ не несут ответственности за конфликт в Судане».

В Хартуме восприняли вердикт иначе. Власти Судана заявили, что отклонение дела по формальным причинам не означает отсутствия вины со стороны Эмиратов. В заявлении подчеркивается, что страна продолжит искать правовые пути, чтобы «защитить народ и государство».

Гражданская война в Судане продолжается второй год. Силы СБР, ранее интегрированные в структуру государства, были обвинены в массовых этнических чистках, особенно в отношении масалитов в Дарфуре. Судан утверждает, что эти формирования получают вооружение из-за рубежа, включая поставки с Ближнего Востока. Эмираты отвергают подобные обвинения, однако некоторые правозащитные организации и западные эксперты указывают на наличие доказательств участия третьих стран в снабжении конфликтующих сторон.

Последний доклад экспертной группы ООН, опубликованный в апреле, прямо не упоминает ОАЭ, но фиксирует участие государства в мирных переговорах по урегулированию конфликта.

Международный суд ООН — главная судебная инстанция ООН, рассматривающая межгосударственные споры и нарушения международных договоров. И Судан, и ОАЭ являются сторонами Конвенции о геноциде.

В марте армия Судана вернула контроль столицу Судана, город Хартум и заявила о планах сформировать правительство технократов для подготовки к выборам.