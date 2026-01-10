Международный наркоканал пресекли в Кыргызстане: изъято около 137 кг наркотиков

По данным СБНОН МВД КР, группировка из 7 человек длительное время занималась контрабандой и сбытом наркотических средств афганского происхождения в особо крупном размере через территорию Кыргызстана.

В местах временного и постоянного проживания задержанных, а также в специально оборудованных тайниках и автомашинах изъято 136,8 кг наркотических средств афганского происхождения, из них опий — 20,4 кг, гашиш — 116,4 кг. Арестовано $44,7 тыс., 8 млн сумов, 2 тыс. рублей, 396 тыс. сомов. В доход государства переданы 6 автомашин.

Возбужден ряд уголовных дел, ведется следствие.

Летом 2025 года в Кыргызстане был задержан цыганский «Барон», переправлявший наркотики в Казахстан и Россию.