    20:49, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Международный наркоканал пресекли в Кыргызстане: изъято около 137 кг наркотиков

    В Кыргызстане ликвидирована деятельность транснациональной организованной преступной наркогруппировки, состоящая из граждан Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр из видео

    По данным СБНОН МВД КР, группировка из 7 человек длительное время занималась контрабандой и сбытом наркотических средств афганского происхождения в особо крупном размере через территорию Кыргызстана.

    В местах временного и постоянного проживания задержанных, а также в специально оборудованных тайниках и автомашинах изъято 136,8 кг наркотических средств афганского происхождения, из них опий — 20,4 кг, гашиш — 116,4 кг. Арестовано $44,7 тыс., 8 млн сумов, 2 тыс. рублей, 396 тыс. сомов. В доход государства переданы 6 автомашин.

    Возбужден ряд уголовных дел, ведется следствие.

    Летом 2025 года в Кыргызстане был задержан цыганский «Барон», переправлявший наркотики в Казахстан и Россию.

